Las playas más erosionadas del área de Barcelona se quedan un verano más sin aportación extra de arena: "Perdemos 750.000 euros cada año"

El retroceso de la línea de costa y los cíclicos temporales que devoran parte de las playas son una constante desde hace años en el litoral barcelonés, frágil ante la subida del nivel del mar y el fuerte oleaje que avivan las borrascas invernales, cada vez más virulentas. Barcelona, Badalona y Montgat suman más de 10 kilómetros de playas, afectadas en mayor o menor grado por la erosión. Sus respectivos ayuntamientos han expresado en varias ocasiones que el Gobierno de España tendría que trasladar arena de manera extraordinaria y arrojarla en puntos diezmados para rehacer la franja marítima. Por el contrario, el Ministerio de Transición Ecológica no es partidario de esas reposiciones, porque el mar suele arrasarlas cuando se encabrita, y plantea trabajos para consolidar las playas metropolitanas como alternativa. El plan —que anda con retraso— está pendiente de implantarse. En medio de ese debate atascado, las ciudades costeras urgen soluciones.

Al igual que en las últimas temporadas, el ministerio tampoco prevé este año suministrar arena para recuperar el perfil del litoral en tramos debilitados en Barcelona, Badalona y Montgat. "La situación de esas playas responde a una problemática estructural de regresión y erosión costera que requiere soluciones más estables y duraderas que las regeneraciones periódicas mediante aportaciones de arena", evalúa.

En Barcelona, el Gobierno no repone arena desde 2010. El ayuntamiento lo ha tratado de compensar redistribuyendo tierras de unos arenales a otros en los últimos años. Antes del inicio de esta temporada, trasladó excedentes de las playas de Sant Miquel y el Somorrostro a la de la Barceloneta, para reforzarla tras quedar mermada por los temporales. "Estas actuaciones se han desarrollado en un contexto marcado por la regresión progresiva de las playas de Barcelona y la falta de aportaciones naturales de sedimento", enmarca el consistorio.

Regresión del litoral metropolitano (2012-2022)

El paralelo, el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, acusa de "inmovilismo" a Transición Ecológica: "Es absolutamente incomprensible, ni aporta arena en las playas que la pierden ni impulsa las actuaciones necesarias para frenar la regresión del litoral". Las playas de Badalona son las más afectadas por el desgaste de la costa metropolitana junto a las de Montgat.

Si la pérdida de arena en el litoral badalonés es preocupante, en la localidad del Maresme solo sobrevive una de sus siete playas. Es la de Les Barques, con unos 25 metros de arena, cuando llegaron a ser unos 60, recuerda el alcalde de Montgat, Andreu Absil. "En nuestras playas llegamos a hacer campeonatos deportivos, ahora no podemos poner ni un chiringuito", lamenta. El edil asegura que la regresión de las playas supone una pérdida anual de 750.000 euros para el municipio, debido a la imposibilidad de instalar cinco chiringuitos y, en consecuencia, no percibir los respectivos cánones y otros ingresos. Para el edil, "afecta al municipio de manera económica, pero también socialmente". "En cada chiringuito trabajaba una docena de jóvenes del municipio, que se ganaban así sus primeros sueldos", recalca Absil.

Maquinaria en la playa de la Barca Maria para reponer los daños en el paseo marítimo de Badalona. / VICTÒRIA ROVIRA

Transición Ecológica recuerda que está elaborando unos "estudios y proyectos orientados a la estabilización del litoral barcelonés, con el objetivo de incrementar la resiliencia de las playas frente a los temporales y los efectos del cambio climático". Barcelona está a la espera de que el ministerio desencalle el proyecto de regeneración y estabilización de playas para consultarlo y presentar alegaciones en caso de reclamar modificaciones. Para ello, el documento debe someterse a información pública antes de aprobarse.

Montgat se ha quedado sin seis de sus siete playas y no ha podido instalar ni un solo chiringuito en su litoral

El ministerio preveía hace un año que ese proceso se completara a finales de 2025, pero aún no se ha efectuado. Transición Ecológica dice que el plan "ya está finalizado" y pendiente de aprobación técnica para exponerse y tramitarse la evaluación de impacto ambiental. Se desconoce aún la fórmula del Gobierno para proteger las playas barcelonesas frente a temporales y pérdidas de arena. En todo caso, el ministerio indica que "analiza distintas alternativas" para "concretar las soluciones más adecuadas para cada tramo" y una estrategia "a medio y largo plazo", que combine "medidas de gestión sedimentaria con posibles actuaciones de protección y adaptación al cambio climático".

Las vías de la R1, expuestas

Además, las muestras de flaqueza de la costa en Badalona y el Maresme amenazan a la vía de la línea R1 de Rodalies, que circula en paralelo a la banda costera. Albiol remarca que la pérdida de arena "tiene un impacto social y medioambiental, pero también tiene una afectación en la seguridad de la línea ferroviaria que conecta Barcelona con el Maresme". El alcalde levantó la voz a este respecto en enero de 2026, cuando la borrasca Harry destrozó el tramo norte del paseo marítimo badalonés, a la altura de la playa de la Barca Maria, y dañó los soportes de las vías del tren. Adif se encargó de arreglar los desperfectos que podían comprometer la infraestructura, pero la rehabilitación de ese tramo del paseo marítimo se alargará más tiempo, ya que apenas hace unos días que fue licitada. Es en esa playa donde se concentran las afectaciones más importantes por la falta de arena en Badalona, al punto que este verano no se han podido instalar ni las duchas ni el chiringuito.

Daños en el paseo marítimo de Badalona, causados por la borrasca Harry. / VICTÒRIA ROVIRA

"Es prioritario tomar decisiones para proteger la costa y la línea ferroviaria de los temporales", sostiene Albiol. Sugiere que, "en algunos casos, puede ser aportar arena y, en otros, crear diques de contención" para evitar que los temporales castiguen la costa y la vía del tren.

En la misma línea se expresa Absil, que ya hace unos años vio cómo los temporales marítimos destrozaban el paseo marítimo de Montgat. "Cuanto más playa haya, más protegida estará la vía del tren", sintetiza el alcalde. Absil ve muy poco probable que las vías de la R1 se desplacen del litoral al interior. Recuerda que la última aportación de arena en la localidad fue en 2018.

Plan sin respuesta

El gerente del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), Ramon Torra, aseguró recientemente en un acto junto a Albiol que la situación de las playas metropolitanas "requiere intervenciones" para revertir la "artificialización" de la costa y "preservarla como activo económico y social". Asimismo, sostuvo que "hace tiempo que se intenta cerrar algún protocolo con el ministerio", pero que todavía no ha sido posible. "Ya sean diques sumergidos, transversales, espigones... cada lugar de la costa puede requerir un tipo de actuación diferente, pero lo que está claro es que las necesitamos", zanjó Torra.

El AMB prometió invertir si el Estado y la Generalitat se implicaban para revertir la regresión de las playas. Por el momento, no ha habido respuesta. "Nadie ha respirado", comenta Absil. "La solución no pasa por no hacer nada ni por esconder la cabeza bajo el ala ―critica Albiol―. Y, desgraciadamente, eso es lo que está haciendo el Ministerio".