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Afectaciones al tráfico por el Tour de Francia 2026 en Barcelona, en directo: calles cortadas y última hora de las incidencias a la movilidad

La capital catalana afronta unos días de máxima presión en la movilidad por el Grand Départ, que se celebra por primera vez en Barcelona

Barcelona convertirá la salida del Tour de Francia 2026 en un gran espectáculo televisivo con la Sagrada Família como protagonista

Principales afectaciones en la movilidad y el transporte público: esto es lo que debes saber

Principales afectaciones en la movilidad y el transporte público: esto es lo que debes saber

Paula Sánchez

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Gisela Macedo

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Barcelona
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Barcelona se prepara de nuevo para unos días de auténtico ajetreo con la llegada del Grand Départ del Tour de Francia 2026, que situará a la ciudad en el centro del mapa deportivo internacional los días 2, 4 y 5 de julio. La capital catalana afronta tres jornadas marcadas por numerosos cortes de calles, desvíos de tráfico y afectaciones en el transporte público.

El evento, que se prevé que reúna a unas 850.000 personas en la ciudad, coincide además con el incremento habitual de turistas en plena temporada de verano, lo que anticipa importantes complicaciones en la movilidad urbana.

Ante este escenario se ha desplegado un amplio dispositivo especial que afectará especialmente a la red de autobuses, con desvíos y supresiones de líneas, mientras que se reforzará el servicio de metro.

Aquí puedes ver de un vistazo la situación de la movilidad en Barcelona.

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Y a continuación abrimos este directo para seguir en tiempo real todas las afectaciones, cambios en el tráfico y novedades en el transporte público durante los días del evento.

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