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Movilidad en Barcelona hoy
Afectaciones al tráfico por el Tour de Francia 2026 en Barcelona, en directo: calles cortadas y última hora de las incidencias a la movilidad
La capital catalana afronta unos días de máxima presión en la movilidad por el Grand Départ, que se celebra por primera vez en Barcelona
Barcelona convertirá la salida del Tour de Francia 2026 en un gran espectáculo televisivo con la Sagrada Família como protagonista
Barcelona se prepara de nuevo para unos días de auténtico ajetreo con la llegada del Grand Départ del Tour de Francia 2026, que situará a la ciudad en el centro del mapa deportivo internacional los días 2, 4 y 5 de julio. La capital catalana afronta tres jornadas marcadas por numerosos cortes de calles, desvíos de tráfico y afectaciones en el transporte público.
El evento, que se prevé que reúna a unas 850.000 personas en la ciudad, coincide además con el incremento habitual de turistas en plena temporada de verano, lo que anticipa importantes complicaciones en la movilidad urbana.
Ante este escenario se ha desplegado un amplio dispositivo especial que afectará especialmente a la red de autobuses, con desvíos y supresiones de líneas, mientras que se reforzará el servicio de metro.
Aquí puedes ver de un vistazo la situación de la movilidad en Barcelona.
Y a continuación abrimos este directo para seguir en tiempo real todas las afectaciones, cambios en el tráfico y novedades en el transporte público durante los días del evento.
Recordemos los cortes
Corte de tráfico en la avenida Gaudí la pasada noche del 1 de julio, por la colocación de barreras de protección.
Barcelona instalará 35 fuentes móviles
El Ayuntamiento de Barcelona instalará 35 fuentes móviles en los espacios por donde pasará el Tour de Francia para que las personas que asistan al esdevenimiento tengan más sitios dónde hidratarse. El consistorio adopta la medida frente al episodio de altas temperaturas en la ciudad, y asimismo refuerza las recomendaciones de Protecció Civil para prevenir los riesgos asociados al calor.
Barcelona abre el telón del Tour 2026 con una gran fiesta de presentación entre Sant Pau y la Sagrada Família
La fiesta del ciclismo está a punto de tomar las calles de Barcelona, pero antes de que el sábado tenga lugar el primer evento deportivo de este histórico Grand Départ, este jueves a partir de las 18:30h Barcelona será el escenario del primer gran acto popular del evento. Será entonces, con la presentación oficial de los 23 equipos que tomarán la salida de la 113ª edición de la ronda francesa, cuando los deportistas desfilarán por las calles de la capital catalana para deleite de los ciudadanos y aficionados en un gran evento que invaridá la Avenida Gaudí desde el Recinto Modernista de Sant Pau hasta la Sagrada Familia, donde se ha instalado un escenario como ya se hizo durante la visita del Papa León XIV a la capital catalana.
Impacto económico
El Govern y el Ayuntamiento estiman que el impacto económico del paso del Tour por Barcelona podría superar los 120 millones de euros.
El consistorio prevé publicar un informe final tras el evento para detallar el gasto público y el retorno económico asociado al Grand Départ.
Montjuïc, clave en las dos etapas del Tour
Tanto la contrarreloj por equipos del sábado como la segunda etapa del Tour el domingo tendrán final en Montjuïc, lo que ha motivado diversas obras de adecuación del pavimento en la zona.
El ayuntamiento defiende estas actuaciones como una mejora estructural que “queda para la ciudad” y aún no ha detallado el coste total del dispositivo.
Barcelona reasfalta 85.000 m² para el Tour
El Ayuntamiento de Barcelona ha llevado a cabo trabajos de reasfaltado en 14 tramos del recorrido del Tour, con una superficie total de 85.000 metros cuadrados renovados para garantizar el buen estado del firme.
Las actuaciones se concentran en zonas como el litoral, Sant Martí y Montjuïc, además de vías clave como la avenida Litoral, Bac de Roda, Llull, Josep Pla o la avenida del Estadi.
Complicaciones el domingo en Sants-Montjuïc
El domingo, la afectación se concentrará sobretodo en el distrito de Sants-Montjuïc, donde se prevé la asistencia de entre 300.000 y 400.000 personas. Las restricciones se extenderán entre las 12:00 y las 18:00 horas, con posibles prolongaciones en algunas vías hasta la madrugada.
Vía como la carretera de Collblanc, la calle de Sants, la avenida del Paral·lel, Rius i Taulet o la avenida de l'Estadi en Montjuïc estarán cortadas durante varias horas.
La Ronda Litoral, con cortes y salidas restringidas
La Ronda Litoral sufrirá restricciones en varios accesos durante la jornada del sábado, con cierres en los enlaces 23, 24 y 25 en sentido Besòs y limitaciones en sentido Llobregat.
Algunas salidas quedarán cerradas o parcialmente operativas, especialmente en los accesos hacia el Parc del Fòrum y Diagonal Mar, con circulación muy reducida en determinados tramos.
Gran recorrido del sábado
El sábado, la etapa atravesará la ciudad de norte a sur en un trazado paralelo al litoral. Entre las 12:00 y las 20:30 horas se cortarán numerosas vías principales como la avenida del Litoral, Aragó, Mallorca, paseo de Gràcia o la avenida de la Reina Maria Cristina, entre muchas otras.
El consistorio estima una asistencia de entre 650.000 y 850.000 personas a lo largo del recorrido urbano.
Afectaciones en el Eixample este jueves
La presentación de los 23 equipos del Tour tendrá lugar este jueves 2 de julio con un desfile que arrancará en el recinto modernista de Sant Pau, bajará por la avenida Gaudí y finalizará ante la Sagrada Família, donde tendrá lugar un gran espectáculo que se retransmitirá por televisión en más de un centenar de países.
El Ayuntamiento ha diseñado un recorrido que afectará a un área de casi 1,5 km² del Eixample, con una previsión de hasta 80.000 asistentes y restricciones al tráfico en todo el entorno.
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