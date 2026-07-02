Estas son todas las líneas de bus de Barcelona afectadas por el Tour de Francia del 2 al 5 de julio

Cuando todavía no ha pasado un mes de la visita del papa León XIV, Barcelona se prepara de nuevo para unos días de auténtico ajetreo con la llegada del Grand Départ del Tour de Francia. El gran acontecimiento ciclista volverá a situar a la capital catalana en el punto de mira los días 2, 4 y 5 de julio, en tres jornadas en las que se producirán numerosos cortes de calles. Además, se espera la asistencia de unas 850.000 personas, a las que se sumará el habitual incremento de turistas que estos días llegan a la ciudad para pasar sus vacaciones de verano, por lo que la ciudad afronta de nuevo unos días de máxima presión.

Todo ello obligará a desplegar un amplio dispositivo de movilidad para hacer frente a los importantes cambios que sufrirá el tráfico y el transporte público.

Buena parte de esas afectaciones se notarán en la red de autobuses, con numerosas líneas que sufrirán desvíos, y otras que dejarán de prestar servicio. Para compensarlo, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha informado de que reforzará la frecuencia del metro, especialmente en las líneas L1 y L5.

Jueves 2 de julio: Ceremonia de presentación

El primer gran momento llegará el jueves 2 de julio, con la ceremonia de presentación de los equipos por la tarde, aunque desde el mediodía ya se espera movimiento intenso en el entorno de la Sagrada Família, donde se colocará el escenario principal.

Por ello, desde las 13:00 h, ese día los trenes de la L2 no pararán en la estación de Sagrada Família. En cambio, los de la L5, que también pasan por esta estación, sí efectuarán parada, y se incrementará la oferta con hasta nueve trenes más durante la tarde.

Esto vendrá acompañado de un refuerzo generalizado de toda la red. Según TMB, las líneas convencionales verán pasar más trenes de lo habitual durante la tarde, con un aumento de hasta el 34%. En el caso de la L5, se prevén hasta nueve trenes adicionales el jueves por la tarde.

En cuanto a la red de autobuses, ya el jueves varias líneas modificarán su recorrido por los cortes de calles. Las afectadas serán: V21, 117, 191, 192, D50, H8, H10, V23, 19, 33, 34, 47, 100 y 101.

Sábado 4 y domingo 5: inicio del Tour

El fin de semana será el momento en el que se producirán más afectaciones en la movilidad. El sábado 4 de julio, con gran salida del Tour (una contrarreloj que transcurrirá únicamente por Barcelona), y el domingo 5, con la etapa que sale de Tarragona y acaba en Barcelona.

Esos días, los buses serán los que sufrirán más alteraciones, y el metro volverá a reforzarse en todas las líneas desde el mediodía hasta la noche, con especial atención a la L5, donde por la tarde se alcanzará hasta un 40% más de trenes en comparación con un fin de semana normal. Desde TMB insisten en que el metro será la opción más fiable para moverse estos días.

Las líneas de autobús afectadas serán las siguientes:

4 de julio

Sin servicio: H10, H12, H14, H16, 55, 125, 141, 150, 192, 100 y 101

H10, H12, H14, H16, 55, 125, 141, 150, 192, 100 y 101 Con cambios y desvíos: D50, V9, V13, V23, V25, V27, V29, X2, X3, 6, 7, 13, 19, 22, 24, 33, 34, 39, 46, 54, 59, 62, 63, 65, 67, 91 y 136

5 de julio

Sin servicio: 13, 125, 150 y 157

13, 125, 150 y 157 Con cambios y desvíos: D20, D50, H8, H10, H14, V3, V5, V7, V9, V11, X2, X3, 21, 46, 54, 55, 63, 65, 100, 109, 115 y 121

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Con todo, desde TMB recomiendan a los ciudadanos y visitantes que planifiquen bien los trayectos antes de salir y, en la medida de lo posible, que utilicen el metro en las horas complicadas.