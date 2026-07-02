"Seremos el centro del mundo de la salud y del bienestar": el alcalde de L'Hospitalet reivindica el proyecto del futuro polo biomédico

Ante una sala repleta de agentes del sector privado, el alcalde de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), David Quirós, ha reivindicado el presente y futuro económico de la ciudad que él mismo lidera. "L'Hospitalet del presente es un L'Hospitalet bien situado", ha dicho el edil, quien ha hablado del papel de la localidad como centro neurálgico de comunicaciones gracias a su proximidad con el aeropuerto de El Prat y Barcelona, pero también del papel de bisagra que la ciudad debe jugar una vez se desarrollen el polo biomédico junto al Hospital de Bellvitge y el futuro Hospital Clínic en la Diagonal de Barcelona. Ahora, ha insistido, el reto es convertir este potencial en "una oportunidad para los vecinos de L'Hospitalet y para aquellos que quieran venir al centro del mundo, que es L'Hospitalet". Quirós, poco dado a dar este tipo de titulares, ha insistido en la idea: "Ya somos referentes en sanidad, pero, con todos los recursos que se abocarán, seremos el centro del mundo de la salud y del bienestar".

"El otro día me veía con la directora del aeropuerto de Barcelona y nos comentaba que tienen un 'hub' por el que en 24 horas cualquier medicamento que se produzca en nuestro territorio puede llegar a cualquier parte del mundo. Por tanto, el hecho de que L'Hospitalet esté a un lugar de 10 minutos del aeropuerto es una ventaja", ha remarcado el alcalde hospitalense. De cara a las empresas presentes en un acto que ha tenido lugar en el Hotel Porta Fira Santos y organizada por la patronal AEBALL, Quirós ha apuntado que "debemos ir de la mano" y que, administraciones y sector privado "debemos ser capaces de convertir estos espacios en una alianza real en la que todos sumamos".

La previsión actual es que los trabajos de soterramiento de la Granvía y la posterior urbanización del sector se inicien a principios de 2027 y finalicen en algún momento de 2031. Será el primer paso para atraer luego a empresas del sector privado a la zona que terminen de dar forma e impulsar ese polo biomédico. De cara a esa futura consolidación a entre 15 y 20 años, el plan se apoyará en el tejido sanitario ya establecido en la zona, que incluye instituciones como el Hospital Universitari de Bellvitge, el Institut Català d'Oncologia (ICO), el Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), la Universitat de Barcelona (UB) o el Hospital Sant Joan de Déu de la vecina Esplugues, ciudad que también ha redoblado sus esfuerzos para atraer empresas vinculadas a los sectores sanitarios y de la investigación.

Así, Quirós ha insistido en que, de cara a los jóvenes de la ciudad y el área metropolitana, el objetivo no es solo impulsar el ámbito universitario, sino apostar también por la formación profesional, algo que "reclaman las empresas" porque hay ciertos perfiles técnicos que "no siempre se encuentran". De hecho, esta cuestión liga con uno de los objetivos del gobierno local en el norte de la ciudad, donde, según los datos municipales, hay alrededor de 8.000 jóvenes que ni estudian ni trabajan y para los que el consistorio busca salidas. "Es un reto conjunto. La responsabilidad de liderar las transformaciones las tenemos las administraciones y ahora toca que os apele también", ha remachado el alcalde.

En el mismo acto ha participado también el director del Consorcio para la Reforma de la Granvía y el Samontà, Raúl Alvarín. El responsable del organismo ha recordado que la plaza Europa inició hace 25 años una transformación de un tamaño similar a la que encara el tramo sur de la Granvía hospitalense, pero con la mitad de capacidad económica de la que se prevé que genere el clúster sanitario en torno a Bellvitge. De 2001 hasta 2018, el tiempo en el que terminó de completarse la transformación de la plaza Europa, L'Hospitalet pasó de algo más de 66.000 a más 100.000 puestos de trabajo localizados. Mientras que ciudades como Sabadell o Badalona apenas crecieron en ese periodo de 17 años, L'Hospitalet multiplicó el número de trabajadores en su término municipal. "El único elemento diferencial fue la transformación de la plaza Europa", ha concluido Alvarín como preludio de lo que puede suponer el biopol.