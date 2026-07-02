La Rambla de Barcelona se propone caminar hacia un modelo turístico que conviva con los vecinos

La reforma de La Rambla de Barcelona finalizará en febrero del 2027, tal y como se ha ratificado en el I Fòrum de l'Observatori de La Rambla, y el momento servirá para transitar hacia un modelo turístico que conviva con la vida vecinal, la cultura local y, de una manera muy destacada, el comercio local, en la línea de que los vecinos se hagan suyo el emblemático espacio público y de negocio. Es la principal conclusión del encuentro organizado por Amics de La Rambla bajo el lema "La Rambla sigue sumando", que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento y el patrocinio estratégico de GetYourGuide.

Para alcanzar este propósito, el foro ha puesto el foco en la modernización de los principales ejes comerciales de La Rambla. Jordi Mas, presidente de la Junta de Comerciantes del mercado de la Boquería y vocal de Amics de La Rambla, ha desvelado el plan estratégico del mercado para el periodo 2026-2029, un espacio que recibe 25 millones de visitantes al año y que concentra el 25% del tráfico de La Rambla.

Este plan maestro incluye la renovación de los lavabos, el techo y la zona del pescado, además de la apertura de un pasillo central para conectar el flujo de peatones. Asimismo, para mitigar las aglomeraciones, se han instalado 80 sensores financiados con fondos Next Generation para monitorizar el tráfico en tiempo real y esponjar el recinto.

Según Mas, “la Boquería es más que un mercado”, ya que todas las personas vinculadas a él lo convierten en un símbolo de la gastronomía y la cultura catalana, el cual es un proyecto de futuro y de interés constante. Además, “la Rambla es una referencia mundial”, ya que no solo compite con otras calles de Barcelona, sino con avenidas de todo el mundo. De todas formas, el presidente de la Junta ha destacado que hay que seguir luchando para conseguir “una Rambla viva los 365 días” y “recuperar al barcelonés”.

Souvenirs más atractivos

La reconfiguración del espacio público ha sido otro de los temas clave de la jornada. Juanón Gaspart, empresario de hostelería y vicepresidente de Amics de La Rambla, ha explicado que las 24 terrazas del paseo han alcanzado un acuerdo con el Ayuntamiento para adaptarse a las nuevas normativas. Este esfuerzo de consenso busca mantener el atractivo del sector de la restauración, después de que el Ayuntamiento priorizara el espacio para los peatones y redujera el de las terrazas. Ante esta situación, Gaspart ha comentado que ha intentado convencer a varios restauradores para que resistan y no cierren sus negocios, asegurando que “lo que viene será fantástico”.

Por su parte, Amit Sharma, vocal de Amics de La Rambla, ha planteado la necesidad de mejorar la imagen de las tiendas de souvenirs mediante una colaboración conjunta con las administraciones. El objetivo es comercializar recuerdos de calidad que resulten atractivos incluso para los propios barceloneses. La transformación física se completará con una estrategia integral presentada por Toni Mascaró, CEO de eMascaró y vocal de Amics de La Rambla, cuyo objetivo es devolver La Rambla a los barceloneses y consolidarla como el principal eje cultural y comercial del Mediterráneo. El plan busca cambiar el modelo actual —que ha convertido el paseo en un decorado homogéneo para turistas— para transformarlo en un espacio vivo, un "refugio" urbano que mejore la calidad de vida de sus residentes.

Para lograrlo, Mascaró propone crear un relato propio bajo el concepto de "una ciudad dentro de otra ciudad", impulsado por tres pilares fundamentales: los amigos del paseo, los vecinos y los comerciantes. Esta hoja de ruta incluye potenciar un turismo que sume culturalmente en lugar de restar, reforzar el comercio local y liderar la transformación digital del paseo. En el ámbito tecnológico, el proyecto contempla la creación de un repositorio oficial que centralice todo el conocimiento histórico de La Rambla y la reconversión de su sitio web en un sistema capaz de medir de forma real el impacto y la reputación internacional de estas medidas.

Cuatro grandes proyectos

Este nuevo rumbo empresarial convivirá con un potente despliegue cultural articulado en cuatro grandes proyectos que aspiran a situar a La Rambla en la vanguardia internacional. El primero de ellos fue expuesto por Salvador Alemany, presidente del Teatre del Liceu, quien argumentó que la sede histórica del Gran Teatre del Liceu necesita un equipamiento complementario para seguir creciendo, dando origen al proyecto del Liceu Mar. Con el escenario de La Rambla ocupado 300 días al año entre funciones y montajes, esta segunda sede dispondrá de un edificio de 9.000 metros cuadrados en una parcela portuaria de más de 45.000 metros. El nuevo espacio no solo enriquecerá el perfil marítimo de la ciudad y romperá con la percepción elitista de la institución, sino que acogerá actividades pedagógicas y servirá de plataforma de impulso para 13 nuevas compañías de danza de gran nivel.

Por otro lado, el promotor José María Trénor ha detallado los avances del Nou Teatre Principal, un proyecto que cuenta con financiación privada gracias al impulso de un grupo de de nueve familias catalanas. Tras siete años de planificación, la previsión es que este histórico edificio recuperado abra sus puertas en septiembre de 2028 como un negocio cultural viable y de calidad.

Asimismo, Marisol López, en representación del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, ha presentado la reconversión de la Foneria de Canons en el nuevo Centro de Arte Digital de Catalunya, un proyecto en el que se trabaja desde hace cuatro años con el fin de devolver la vida a este histórico pero abandonado edificio situado en la esquina con la plaza de la Pau. López ha destacado que la tecnología ya no es una simple herramienta, sino que da paso al arte digital como una creación artística propia que no existiría sin ella, una apuesta estratégica que la Generalitat está impulsando con iniciativas como la recién presentada Academia del Arte Digital. Con una inauguración prevista para el primer semestre de 2028, el centro dividirá sus objetivos destinando la planta baja y el claustro a la exhibición y mediación abierta a la ciudadanía, espectáculos y experimentación de jóvenes talentos, mientras que las plantas superiores se reservarán para la creación y el prototipado de los propios artistas.

El avance en la recuperación del Teatre Capitol se enmarca también en una estrategia colectiva de ciudad donde el sector público y el privado avanzan unidos. A este respecto, el concejal de Cultura e Industrias Creativas del Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Marcè, ha subrayado la importancia de debatir el futuro cultural del paseo y defendió que la inversión en cultura es siempre imprescindible y no debe competir presupuestariamente con ninguna otra partida. Marcè remarcó la necesidad de aplicar una estrategia conjunta que eleve la calidad del producto y modifique el tipo de servicio ofrecido para contrarrestar la constante rotación de público. Asimismo, ha recordado que La Rambla cuenta con la mayor densidad cultural de Europa al conectar de forma inmediata con activos tan diversos como el Raval, el Romea, el Taller de Músics, el Palau Güell, la Plaça Reial, Santa Mònica, el Liceu Mar, el Paral·lel o el Gòtic, un valioso entorno que se mantendrá cohesionado bajo el obligado cumplimiento del marco normativo.

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El acto, celebrado en el Auditorio de la Residència d'Investigadors del CSIC en Catalunya, ha reunido a las principales figuras del entorno civil, comercial y político de la ciudad. Entre los asistentes han destacado el concejal de Ciutat Vella, Albert Batlle; el Comisionado del Pla de Ciutat Vella, Ivan Pera, y los ponentes culturales. Tras la lectura de conclusiones por parte del vicepresidente de Amics de La Rambla, Ángel Díaz, el encuentro ha sido clausurado por Àlex Balletbó, presidente de Amics de La Rambla.