Quirós remodela el gobierno municipal de L'Hospitalet tras la marcha de dos concejalas

El alcalde de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), David Quirós, ha remodelado el gobierno municipal tras la marcha de dos concejalas de su partido, el PSC. Con todo, el alcalde mantendrá la misma estructura en cinco áreas ejecutivas, con una nueva redistribución de las competencias a raíz de la dimisión, por motivos personales, de las concejalas socialistas Cristina Santón y Olga Gómez, que se hizo efectiva en el Pleno municipal del pasado martes.

Por medio de un decreto de alcaldía, se ha realizado la nueva distribución de las áreas municipales con los siguientes cambios: José Antonio Alcaide, teniente de alcaldía del área de Ciudad de Derechos, y Laura García Manota, tenienta de alcaldía del área de Ciudad Transformadora. Alcaide deja así de ser concejal adjunto dentro del área de Seguretat i Govern Intern y se mantiene como concejal de Economía de Proximidad y de la Agenda Urbana 2023/2050, e incorpora el ámbito funcional del área de Salud. Por otro lado, Iman Aisa se mantiene como concejala de gobierno de Deportes y lo será también de Ciutat de Drets.

Además, Óscar Ibáñez será concejal presidente del Distrito II (Collblanc-la Torrassa), y deja de ser concejal adjunto del área de Calidad Urbana, mientras que el alcalde, David Quirós, asume, de manera provisional, la presidencia del Distrito III (Santa Eulàlia-Gran Via Sud), a la espera de las nuevas incorporaciones al gobierno.

La Junta de Gobierno Local estará integrada por el alcalde, David Quirós Brito; los tenientes de alcaldía Jesús Husillos (primer teniente de alcaldía), Laura García Manota (segunda tenienta de alcaldía), David Gómez (tercer teniente de alcaldía) y José Antonio Alcaide (cuarto teniente de alcaldía), e Iman Aisa y Rafael Gómez.

La organización municipal mantiene las cinco áreas ejecutivas: el área de Alcaldía-Presidencia (David Quirós Brito), el área de Seguridad y Gobierno Interno (Jesús Husillos Gutiérrez), el área de Ciudad de Derechos (José Antonio Alcaide Martín), el área de Ciudad Transformadora (Laura García Manota) y el área de Calidad Urbana (David Gómez Luque).