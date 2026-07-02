El 17% del PIB
Nace una plataforma de empresarios para impulsar el Vallès como polo industrial y tecnológico
El Centre Metal·lúrgic y la Xarxa Onion de Sabadell lideran el proyecto, presidido por la empresaria Meritxell Bautista
Martorell, Arbúcies y Valls, los municipios catalanes de más de 5.000 personas en que más creció el PIB por habitante en 2023
El Vallès quiere reforzar su papel como uno de los grandes motores industriales y tecnológicos de Catalunya. Con este objetivo, el Centre Metal·lúrgic y la Xarxa Onion de Sabadell han impulsado Valltech, una plataforma abierta que aspira a convertir el territorio en un gran nodo de conexión entre industria, tecnología, talento y emprendimiento.
El proyecto estará presidido por la empresaria Meritxell Bautista, presidenta ejecutiva del fondo de inversión Manix Capital y reconocida como una de las cien mujeres catalanas más influyentes por Forbes Women Catalunya 2026. La junta directiva de Valltech integra empresas innovadoras de las dos comarcas vallesanas, que en conjunto representan cerca del 17% del PIB de Catalunya.
La iniciativa nace en un territorio donde conviven la industria manufacturera de alta especialización técnica, empresas TIC, proveedores de soluciones digitales, centros de investigación, universidades y espacios de formación profesional. Esta concentración de actividad económica y conocimiento ha impulsado la creación de una plataforma que busca conectar a entidades y agentes que hasta ahora trabajaban de forma más dispersa.
Valltech se constituye con la voluntad de reforzar la colaboración entre empresas, instituciones y agentes del conocimiento para incrementar la competitividad, la innovación y la proyección internacional del tejido industrial del Vallès. Sus impulsores quieren favorecer nuevas alianzas, generar oportunidades de negocio y dar mayor visibilidad al talento y a la capacidad innovadora del territorio.
En el conjunto del Vallès hay más de 2.000 empresas tecnológicas instaladas en uno de los principales enclaves industriales de Catalunya. La plataforma se propone establecer sinergias entre estos actores y consolidar el papel del territorio como referente industrial, tecnológico y emprendedor.
- Badalona aprueba inicialmente el plan que aspira a convertir Can Ruti en un 'hub' sanitario de referencia en Europa
- Un incendio y una avería dejan sin luz a unos 87.000 vecinos del área de Barcelona
- El Tour de Francia en Barcelona: estas son las principales afectaciones a la movilidad y el transporte público
- Tour de Francia 2026 en Barcelona, en directo: última hora de las afectaciones a la movilidad, cortes de calles y estado del tráfico
- Barcelona cortará un centenar de calles y accesos a la Ronda Litoral ante el paso del Tour de Francia
- La policía halla restos de consumo de gas de la risa en el coche que causó la colisión con dos muertos en Barcelona
- Una avería de suministro eléctrico afecta a 11.586 abonados en la Barcelona metropolitana
- Casi 2.000 nuevas licencias de obra agravan el problema de las urbanizaciones sin servicios barcelonesas