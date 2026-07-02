Nace una plataforma de empresarios para impulsar el Vallès como polo industrial y tecnológico

El Vallès quiere reforzar su papel como uno de los grandes motores industriales y tecnológicos de Catalunya. Con este objetivo, el Centre Metal·lúrgic y la Xarxa Onion de Sabadell han impulsado Valltech, una plataforma abierta que aspira a convertir el territorio en un gran nodo de conexión entre industria, tecnología, talento y emprendimiento.

El proyecto estará presidido por la empresaria Meritxell Bautista, presidenta ejecutiva del fondo de inversión Manix Capital y reconocida como una de las cien mujeres catalanas más influyentes por Forbes Women Catalunya 2026. La junta directiva de Valltech integra empresas innovadoras de las dos comarcas vallesanas, que en conjunto representan cerca del 17% del PIB de Catalunya.

La iniciativa nace en un territorio donde conviven la industria manufacturera de alta especialización técnica, empresas TIC, proveedores de soluciones digitales, centros de investigación, universidades y espacios de formación profesional. Esta concentración de actividad económica y conocimiento ha impulsado la creación de una plataforma que busca conectar a entidades y agentes que hasta ahora trabajaban de forma más dispersa.

Valltech se constituye con la voluntad de reforzar la colaboración entre empresas, instituciones y agentes del conocimiento para incrementar la competitividad, la innovación y la proyección internacional del tejido industrial del Vallès. Sus impulsores quieren favorecer nuevas alianzas, generar oportunidades de negocio y dar mayor visibilidad al talento y a la capacidad innovadora del territorio.

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En el conjunto del Vallès hay más de 2.000 empresas tecnológicas instaladas en uno de los principales enclaves industriales de Catalunya. La plataforma se propone establecer sinergias entre estos actores y consolidar el papel del territorio como referente industrial, tecnológico y emprendedor.