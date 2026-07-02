Museos de Barcelona ofrecen visitas teatralizadas y rutas nocturnas para el verano

La Diputación de Barcelona ha diseñado una agenda especial para el verano a través de su Red de Museos Locales con el objetivo de redescubrir el patrimonio arqueológico e histórico de la provincia y dinamizar el acceso a la cultura. En un comunicado, el organismo provincial explica que todas las actividades, que se celebran en museos y centros culturales de toda la provincia se pueden consultar desde esta semana en su página web oficial.

Asimismo, destaca que el Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa ofrecerá visitas teatralizadas a cargo de la actriz Teresa Sánchez para conmemorar su 80 aniversario, además de clausurar la exposición 'Inspiracions. Moda il·lustrada del segle XX' con una fiesta temática el próximo 26 de julio.

Por su parte, el Museu Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú programará rutas nocturnas para recrear los orígenes de la institución y visitas comentadas en torno a los misterios y los símbolos masónicos de su propio edificio, que concluirán con una copa de vino para los asistentes. En la misma localidad, el Museu Romàntic organizará las tradicionales 'Nits d'estiu a Can Papiol', una iniciativa que ofrecerá visitas guiadas nocturnas para dar a conocer en primera persona los secretos de la vida cotidiana de las familias acomodadas durante el siglo XIX.

Sitges Cornellà y Terrassa

Por otro lado, los Museus de Sitges impulsarán una nueva edición del festival cultural 'Sitgestiu 2026' entre el 1 de julio y el 31 de agosto, dividiendo su oferta en 4 grandes ámbitos temáticos y combinando experiencias en vivo, rutas patrimoniales y talleres de carácter familiar.

En Cornellà, el Museu Palau Mercader acogerá el 'Concert líric Tutto Verdi' en el patio del Castell de la localidad, un espectáculo a cargo de La Petita Companyia Lírica de Barcelona programado con motivo del 125 aniversario de la muerte de este compositor italiano.

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Finalmente, el Museu de Terrassa complementará el programa de la comarca con una serie de itinerarios urbanos sobre la Guerra Civil o la industria textil, y cerrará la temporada a principios de septiembre mediante un taller infantil de mimbre y visitas nocturnas teatralizadas al cementerio municipal.