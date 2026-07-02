Muere una joven de 17 años tras ser atropellada por un camión en un accidente de moto en la AP-7

Una joven de 17 años ha muerto atropellada esta madrugada en la AP-7 en Castellví de Rosanes, en el Baix Llobregat. Según informa el Servei Català de Trànsit, el siniestro viario se ha registrado en el punto kilométrico 172,6 de la autopista en sentido sur/Tarragona y los Mossos han recibido el aviso a las 00:10 h.

Por causas que todavía se están investigando, una motocicleta con dos ocupantes sufrió una caída en la vía y, posteriormente, un camión atropelló mortalmente a la pasajera del vehículo de dos ruedas. A consecuencia del siniestro, falleció la menor de 17 años, vecina de Gelida. El conductor de la moto resultó herido menos grave y fue trasladado al Hospital Sant Joan de Déu de Martorell. El conductor del camión ha resultado ileso.

A raíz del siniestro, se desplazaron cinco patrullas de los Mossos d'Esquadra, dos dotaciones de los Bomberos de la Generalitat y 6 unidades y el apoyo psicológico del Sistema de Emergencias Médicas (SEM). En cuanto a la afectación vial, la AP-7 ha sido cortada en sentido sur/Tarragona hasta las doce y media de la madrugada y se ha mantenido un carril restringido hasta las 05:00 h.

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Con esta víctima, son 71 las personas que han fallecido este año en las carreteras catalanas, 30 de ellas motoristas, de acuerdo con los datos provisionales de Trànsit.