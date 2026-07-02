Mataró vuelve a confiar en los serenos para reforzar la convivencia nocturna durante el verano

Por quinto año consecutivo, el Ayuntamiento de Mataró pone en marcha el servicio de agentes cívicos nocturnos, los serenos, que deberán "velar por el civismo y la convivencia durante las noches de verano para garantizar la compatibilidad entre el ocio y el descanso vecinal", según ha detallado el consistorio en un comunicado. Los serenos trabajarán hasta el 30 de septiembre, de miércoles a domingo, desde las 19:00 hasta las 2:20 horas. Este año, el equipo está formado por 12 personas (dos coordinadores, tres agentes supervisores y siete agentes cívicos con perfil de integrador social).

El proyecto de agentes cívicos nocturnos, que trabajan con rutas prefijadas y puntos estáticos en la ciudad, supone para el gobierno municipal "una figura de refuerzo con funciones de promoción de la convivencia y los derechos y deberes de la ciudadanía". Asimismo, apunta el ayuntamiento, que las funciones, "en ningún caso, están relacionadas con la seguridad".

Así, entre sus tareas, definidas de manera coordinada con los servicios municipales, se cuenta la "detección de situaciones de incivismo, conflictos y molestias en el espacio público que provoquen problemas de convivencia; la detección de incidencias o incumplimientos de horarios de establecimientos públicos; el apoyo en los programas preventivos de carácter transversal en materia de convivencia y civismo con tareas de sensibilización de la ciudadanía; y el cierre y apertura de espacios públicos".

Agentes de convivencia

Además de los agentes cívicos nocturnos, el Ayuntamiento de Mataró indica que a mediados de julio se incorporarán también los nuevos agentes de convivencia. En este caso, se trata de una persona coordinadora y tres técnicos que harán horario por vespertino (de 19:00 a 23:00 horas, hasta el 30 de septiembre; y de 17:00 a 21:00 horas, a partir del 1 de octubre). Sus tareas están relacionadas a "mejorar la convivencia y el civismo en el espacio público y a promover el conocimiento de derechos y deberes".

El consistorio asegura que desempeñarán su trabajo "desde una mirada reparadora y mediadora para detectar posibles necesidades, con una intervención socioeducativa intensiva y promoviendo actividades propias enfocadas a fomentar la convivencia en la ciudad de manera ininterrumpida durante todo el año". Los agentes de convivencia trabajarán en coordinación con el resto de programas de intervención y de dinamización comunitaria que se llevan a cabo en la ciudad. Ambos equipos se enmarcan en el Plan de Verano de la Policía Local, que tiene como principal objetivo incrementar la presencia policial en los espacios más concurridos para reforzar la convivencia y el descanso vecinal, especialmente durante las noches.