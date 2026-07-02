Junts per Sabadell expulsa a dos concejales por negarse a dejar sus cargos

Junts per Sabadell ha expulsado a Lluís Matas y Katia Botta después de que ambos se negaran a entregar sus actas de concejales. La decisión pone fin al expediente disciplinario que la formación abrió contra los dos ediles por una serie de actuaciones que, según el partido, iban en contra de sus intereses.

La resolución considera que Matas y Botta incurrieron en una falta “muy grave”, de acuerdo con los estatutos de Junts. La dirección también les reprocha haber realizado manifestaciones públicas que, a su juicio, pudieron causar un perjuicio importante a la organización.

La sanción es más dura en el caso de Matas, que queda expulsado durante cuatro años y no podrá presentarse como candidato a un cargo institucional durante un ciclo electoral. Botta, por su parte, ha sido expulsada durante un año y queda sometida a la misma inhabilitación electoral.

El desenlace llega después de meses de tensión interna en Junts per Sabadell. El conflicto se agravó tras la consulta celebrada en noviembre de 2025, en la que la militancia decidió romper el pacto de gobierno con el PSC. La salida del ejecutivo municipal fue respaldada por el 54,39% de los votos y la dirección del partido defendió entonces que el resultado era vinculante para la ejecutiva local y para el grupo municipal.

Matas y Botta cuestionaron aquella decisión y se mostraron críticos con la evolución interna de la formación. Tras la consulta, ambos pidieron unos días para valorar su posición, mientras Matas llegó a denunciar supuestas irregularidades en la votación. Finalmente, a principios de diciembre, Junts formalizó su salida del gobierno municipal de Sabadell.

La ruptura con el PSC no cerró la crisis. A finales de marzo, el partido reclamó formalmente a los dos concejales que entregaran sus actas y les dio un plazo de diez días hábiles para hacerlo. En aquel momento, Matas y Botta respondieron anunciando su intención de presentar una querella contra el secretario general de Junts, Jordi Turull, y contra el responsable de política municipal, Joan Ramon Casals, por daños y perjuicios.

Poco después, a mediados de abril, Junts suspendió temporalmente de militancia a los dos ediles por mantener su negativa a renunciar al acta. Esa suspensión formaba parte del procedimiento disciplinario que ahora se ha cerrado con la expulsión de ambos.

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La decisión confirma la ruptura definitiva entre Junts y los dos concejales en Sabadell. Aunque el expediente interno queda resuelto, el enfrentamiento podría continuar por la vía judicial si Matas y Botta mantienen las acciones legales que anunciaron contra la dirección del partido.