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Intervienen en un parque de L'Hospitalet de Llobregat 263 pájaros de especies protegidas y exóticas y detienen a 13 personas

Unos setenta ejemplares son trasladados al Centro de Recuperación de Fauna de Torreferrussa

Un agente rural se lleva dos pájaros de especies protegidas y exóticas en un operativo en L'Hospitalet.

Un agente rural se lleva dos pájaros de especies protegidas y exóticas en un operativo en L'Hospitalet. / Agents Rurals

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L'Hospitalet de Llobregat
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El Cuerpo de Agentes Rurales y la Guardia Urbana de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) han realizado un operativo conjunto en un parque de la ciudad en el que han intervenido 263 pájaros de especies protegidas y exóticas. Fruto del mismo operativo se encuentran trece personas detenidas por venta y exhibición de especies salvajes autóctonas.

La intervención ha sido en el parque de los Pajaritos. En concreto, se han comisado 46 jilgueros, 13 pardillos, cuatro verdecillos, tres verdumbres, un pinzón y dos perdices que se han trasladado al Centro de Recuperación de Fauna de Torreferrussa.

También hay 194 pájaros de especies exóticas e invasoras —como canarios, loros, cotorras y agapornis— que se han derivado a las instalaciones de una entidad protectora.

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La operación ha contado con el apoyo del Grupo Especial de Venenos y Antifurtivismo (GEVA) del cuerpo de Agentes Rurales.

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