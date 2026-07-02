Intervienen en un parque de L'Hospitalet de Llobregat 263 pájaros de especies protegidas y exóticas y detienen a 13 personas

El Cuerpo de Agentes Rurales y la Guardia Urbana de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) han realizado un operativo conjunto en un parque de la ciudad en el que han intervenido 263 pájaros de especies protegidas y exóticas. Fruto del mismo operativo se encuentran trece personas detenidas por venta y exhibición de especies salvajes autóctonas.

La intervención ha sido en el parque de los Pajaritos. En concreto, se han comisado 46 jilgueros, 13 pardillos, cuatro verdecillos, tres verdumbres, un pinzón y dos perdices que se han trasladado al Centro de Recuperación de Fauna de Torreferrussa.

También hay 194 pájaros de especies exóticas e invasoras —como canarios, loros, cotorras y agapornis— que se han derivado a las instalaciones de una entidad protectora.

La operación ha contado con el apoyo del Grupo Especial de Venenos y Antifurtivismo (GEVA) del cuerpo de Agentes Rurales.