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Barcelona instala 35 fuentes móviles en el recorrido del Tour de Francia para combatir el calor

DIRECTO | Afectaciones al tráfico por el Tour de Francia 2026 en Barcelona, en directo: calles cortadas y última hora de las incidencias a la movilidad

La fuente de Canaletes, en una fotografía de archivo.

La fuente de Canaletes, en una fotografía de archivo. / ELISENDA PONS / EPC_EXTERNAS

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Barcelona
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El Ayuntamiento de Barcelona instalará 35 fuentes móviles en los espacios por los que pasará el Tour de Francia, para que las personas que asistan al evento tengan más lugares para hidratarse. El consistorio adopta esta medida ante el episodio de otras temperaturas en la ciudad, al tiempo que refuerza las recomendaciones de Protección Civil para prevenir los riesgos asociados al calor.

Así, se recomienda consultar accesos y afectaciones a la movilidad antes de dirigirse a alguno de los puntos por donde pasarán los ciclistas, beber agua a menudo, utilizar ropa ligera y protegerse con gorro, sombrero o paraguas. También se recomienda realizar pausas en zonas de sombra o en espacios climatizados siempre que sea necesario.

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Al respecto de las zonas de sombra, el Ayuntamiento de Barcelona recuerda que la ciudad dispone de una red de refugios climáticos con más de 500 espacios habilitados. Según los cálculos del gobierno municipal, esto significa que un 99,2% de la ciudadanía dispone de un refugio climático a menos de 10 minutos a pie y un 76,8% a menos de 5 minutos.

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