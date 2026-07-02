Badalona contratará a más de 100 personas en paro para "mejorar los servicios y los espacios públicos"

El Ayuntamiento de Badalona ha anunciado un plan de ocupación para incorporar a 102 personas en paro para "reforzar los servicios municipales y mejorar el espacio público", según ha comunicado el consistorio en un comunicado. Las personas contratadas desarrollarán su actividad laboral durante un periodo de casi siete meses (del 15 de septiembre de 2026 y hasta el 31 de marzo de 2027), con el objetivo de promover la ocupación en la ciudad.

Se incorporarán perfiles profesionales diversos, entre los que se encuentran técnicos en medio ambiente, comercio y marketing, comunicación audiovisual, cultura, protocolo y relaciones públicas, turismo, gestión pública, ciencias económicas e ingeniería. También se incluye personal administrativo, agentes cívicos y agentes de acogida, así como perfiles operativos vinculados al mantenimiento, la jardinería y el apoyo a servicios municipales y equipamientos públicos.

"Impulsamos medidas como este nuevo plan de ocupación porque representan una oportunidad para generar empleo de calidad en Badalona y, a la vez, permiten reforzar servicios municipales que tienen una incidencia directa en el bienestar y la calidad de vida de toda la ciudadanía", ha destacado la primera teniente de Alcaldía, Cristina Agüera, durante la presentación de la iniciativa, este jueves por la mañana.

El programa se dirige a mayores de 18 años en paro, prioritariamente residentes en Badalona, que cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria. El ayuntamiento indica que se valorarán aspectos como la situación sociolaboral, la experiencia profesional y formativa, así como las competencias transversales vinculadas a los puestos de trabajo.

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Cómo inscribirse

El proceso de inscripción se llevará a cabo del 2 al 9 de julio de 2026, mediante un formulario telemático o presencialmente en las oficinas del Servei d'Impuls Municipal de Promoció de la Ocupació (IMPO). La publicación de la lista de admitidos y excluidos será el 13 de julio, pero habrá que esperar al 31 de julio de 2026 para conocer el resultado del proceso de selección. El gobierno municipal indica que las personas que tengan dudas pueden contactar con el IMPO para resolverlas. La iniciativa prevé una inversión global de 2.699.882 euros.