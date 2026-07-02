Un agente de la Guardia Urbana fuera de servicio frustra el robo en una joyería de Gràcia

El pasado sábado un agente fuera de servicio de la Guardia Urbana junto con una patrulla de paisano del distrito de Ciutat Vella frustraron el robo a una joyería de la calle Gran de Gràcia. Tres mujeres, que actuaban de forma coordinada, accedieron al establecimiento con el objetivo de robar joyas.

Mientras una de ellas distraía a una trabajadora en el interior del local, las otras dos abrieron un cajón mediante una llave falsa y sustrajeron varias cadenas de oro.

Gracias a la rápida actuación de los agentes, que se dieron cuenta del asalto, las sospechosas fueron interceptadas a pocos metros del establecimiento y se recuperaron las 17 joyas robadas, valoradas en 10.770 euros.

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Los agentes detuvieron a las sospechosas como presuntas autoras de un delito de robo con fuerza y pasaron a disposición judicial.