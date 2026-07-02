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Un agente de la Guardia Urbana fuera de servicio frustra el robo en una joyería de Gràcia

Hay tres detenidas por un delito de robo con fuerza

Un herido y cinco detenidos tras un violento atraco a una joyería en Sarrià

Agentes de la Guardia Urbana patrullando por Barcelona

Agentes de la Guardia Urbana patrullando por Barcelona / GUBBarcelona

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Germán González

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Barcelona
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El pasado sábado un agente fuera de servicio de la Guardia Urbana junto con una patrulla de paisano del distrito de Ciutat Vella frustraron el robo a una joyería de la calle Gran de Gràcia. Tres mujeres, que actuaban de forma coordinada, accedieron al establecimiento con el objetivo de robar joyas.

Mientras una de ellas distraía a una trabajadora en el interior del local, las otras dos abrieron un cajón mediante una llave falsa y sustrajeron varias cadenas de oro.

Gracias a la rápida actuación de los agentes, que se dieron cuenta del asalto, las sospechosas fueron interceptadas a pocos metros del establecimiento y se recuperaron las 17 joyas robadas, valoradas en 10.770 euros.

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Los agentes detuvieron a las sospechosas como presuntas autoras de un delito de robo con fuerza y pasaron a disposición judicial.

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