Tour de Francia 2026 en Barcelona, en directo: última hora de las afectaciones a la movilidad, cortes de calles y estado del tráfico

Barcelona se prepara de nuevo para unos días de auténtico ajetreo con la llegada del Grand Départ del Tour de Francia 2026, que situará a la ciudad en el centro del mapa deportivo internacional los días 2, 4 y 5 de julio. La capital catalana afronta tres jornadas marcadas por numerosos cortes de calles, desvíos de tráfico y afectaciones en el transporte público.

El evento, que se prevé que reúna a unas 850.000 personas en la ciudad, coincide además con el incremento habitual de turistas en plena temporada de verano, lo que anticipa importantes complicaciones en la movilidad urbana.

Ante este escenario se ha desplegado un amplio dispositivo especial que afectará especialmente a la red de autobuses, con desvíos y supresiones de líneas, mientras que se reforzará el servicio de metro.

Aquí puedes ver de un vistazo la situación de la movilidad en Barcelona.

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Y a continuación abrimos este directo para seguir en tiempo real todas las afectaciones, cambios en el tráfico y novedades en el transporte público durante los días del evento.

Barcelona se pone el maillot Barcelona acoge esta semana el Grand Départ del Tour de Francia 2026, un acontecimiento histórico que sitúa por primera vez a la capital catalana como salida de la ronda francesa. El evento refuerza la proyección internacional de la ciudad tras la reciente inauguración de la Torre de Jesús de la Sagrada Família ante el Papa, y vuelve a colocarla n uno de los principales focos de la atención mediática internacional.

Afectaciones del domingo Estas son las afectaciones previstas para el domingo, cuando tendrá lugar la segunda etapa del Tour, que ocmenzará en Tarragona y finalizará en Barcelona: Restricción al tráfico a partir de las 12:00 horas en las calles por donde transcurre la carrera, y cierre completo a partir de las 13:30 horas: calle de Collblanc, Travessera de les Corts, Riera Blanca, calle de Sants, calle de la Creu Coberta, avenida Reina Maria Cristina, avenida de Rius i Taulet, calle Lleida, calle Tamarit, avenida del Paral·lel, calle Palaudàries, paseo de Montjuic, calle Font-Trobada, avenida Miramar, carretera de Montjuic, calle del Castell, paseo del Migdia, paseo Olímpic, avenida del Estadi, calle Jocs del 92, calle Foc, paseo de la Zona Franca, calle Foneria, calle del Segura, calle del Polvorí, avenida de Francesc Ferrer i Guàrdia. Las restricciones comenzarán a decaer, progresivamente, a partir de las 18:00 horas.

El servicio de metro no se verá afectado, pero sí diversas líneas de bus, cuyo servicio quedará interrumpido durante el paso de los corredores: D20, D50, H8, H10, H12, H14, H16, V1, V3, V5, V7, V9, V11, X2, X3, 21, 46, 54, 55, 63, 65, 67, 68, 78, 100, 109, 13, 115, 121, 125, 150, 157.

Incidencias en la movilidad del 4 de julio Estas son las afectaciones del sábado, 4 de julio Restricción al tráfico a partir de las 12:00 horas en las calles por donde transcurre la carrera, y cierre completo a partir de las 13:30 horas: Avinguda del Litoral, calle del Arquitecte Sert, Salvador Espriu, calle de Jaume Vicens Vives, calle de Carmen Amaya, paseo de Calvell, paseo de Garcia Fària, calle Bac de Roda, calle Llull, calle de Josep Pla, calle de Cantàbria, rambla de Guipúscoa, calle Aragó, calle Lepanto, calle Mallorca, paseo de Gràcia, calle Aragó, calle Tarragona, avenida de la Reina Maria Cristina, avenida de Rius i Taulet, calle Lleida, paseo de Santa Madrona, avenida de l'Estadi, calle de los Jocs del 92, calle Foc y paseo Olímpic. Las restricciones se levantarán a partir de las 20:30 horas.

El servicio de metro no se verá afectado, pero sí diversas líneas de bus, que circularán hasta los límites del circuito, donde harán cambios de sentido. Las líneas afectadas son D20, D50, H10, H12, H14, H16, V9, V11, V13, V15, V17, V19, V21, V23, V25, V27, V29, X2, X3, 6, 7, 13, 19, 22, 24, 33, 34, 39, 46, 47, 54, 55, 59, 62, 63, 65, 67, 91, 125, 136, 141, 150, 192, 100 y 101.

Desde las 06:00 horas del sábado se iniciará la retirada de vehículos a lo largo de todo el recorrido de la etapa.

El viernes 3 de julio, a partir de las 18:00 horas, estará prohibido estacionar en todo el recorrido de la contrarreloj. No es un vídeo

Sin afectaciones el viernes El viernes no hay ningún corte corte previsto en relación con la organización del Tour.

Afectaciones para mañana, jueves 2 de julio Estas son las afectaciones para mañana, jueves 2 de julio Corte de tráfico en la avenida Gaudí la noche del 1 de julio, por la colocación de barreras de protección.

Restricción completa del tráfico a partir de las 14:00 horas en el perímetro formado por las calles Sant Antoni Maria Claret, Castillejos, Ronda del Guinardó, Sant Quintí, Còrcega, Dos de Maig, Aragó, avenida Diagonal y calle Nàpols. Reapertura progresiva del tráfico tendrá lugar a partir de las 21:30 horas.

A partir de las 13:00 horas, la línea L2 no realizará parada en la estación de Sagrada Família y se cerrarán los accesos de la calle Marina, mientras que las entradas a la L5 por la calle Sardenya seguirán operativas.

Desvíos y modificaciones del recorrido de las líneas D50, H8, H10, V21, V23, 19, 33, 34, 47, 117, 191, 192, 100 y 101 de bus. No es un vídeo