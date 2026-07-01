Luz verde al plan que protegerá de los temporales marítimos al colector de aguas residuales que atraviesa Badalona y Sant Adrià

El Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha aprobado definitivamente el proyecto constructivo para trasladar del colector que recoge las aguas residuales de los municipios de Tiana, Montgat, Badalona, Sant Adrià, Santa Coloma de Gramenet y una pequeña parte de Montcada i Reixac. Se trata del colector de Llevant, que recorre durante 10,8 km la costa norte de Barcelona, desde Montgat hasta la estación depuradora del Besòs. Su traslado hacia el interior deberá servir para resguardarlo de los temporales marítimos, y dejará vía libre para el uso de la franja de litoral que hasta ahora ocupa, y en la que se debe desarrollar el futuro ámbito de las Tres Xemeneies.

La infraestructura ha sufrido históricamente los envites del mar, y ha sido dañada en varias ocasiones. Ocurrió en los años 2015 y 2017, cuando se tuvo que actuar de emergencia para evitar el vertido de aguas residuales al mar. La primera de ellas, a la altura de las Tres Xemeneies: la retirada de algunos elementos durante el desmantelamiento de la antigua central dejó al colector desprotegido. La segunda, a la altura de la playa de la Mora de Badalona y de la misma central: un temporal provocó la rotura del colector en dos tramos. Pero no es necesario remontarse tan atrás en el tiempo: el pasado mes de enero, la borrasca Harry rompió la enorme tubería a la altura de la playa de la Barca Maria, al norte de Badalona. Unos daños que se sumaron a los que sufrió el paseo marítimo a esa misma altura.

El proceso para llegar a esta aprobación ha sido largo y complejo. El estudio de alternativas finalizó en 2022, la primera licitación de la redacción del proyecto constructivo fecha de noviembre de 2023. En esta línea, hasta el pasado mes de febrero no se aprobó definitivamente el plan para desplazar el colector en su primer tramo, entre la calle del Mar y el Pont del Petroli, en Badalona. Así hasta este martes 30 de junio, cuando el Pleno del ente metropolitano dio luz verde definitiva al traslado del segundo tramo, el que corresponde al ámbito de las Tres Xemeneies, con una inversión estimada de 23.900.000 euros. Se prevé que el tiempo de ejecución de la obra sea de 25 meses (19 de construcción y seis más de deconstrucción de la antigua infraestructura).

Así, si se suma el presupuesto del primer tramo (de 12.957.539,89 euros), la inversión total para alejar el colector de la costa y evitar así que los temporales de levante lo dañen asciende a unos 36,8 millones de euros. Una vez aprobados los proyectos, las obras de traslado del colector en los dos tramos restarán pendientes de la correspondiente atribución de fondos económicos, que tendrá que hacer la Agència Catalana de l'Aigua al AMB mediante la firma de dos convenios.