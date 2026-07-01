Localizan sin vida a una mujer de 75 años desaparecida en Sant Boi de Llobregat

Los Bombers de la Generalitat han localizado este miércoles 1 de julio el cuerpo sin vida de Rosario Rodríguez, una vecina de Sant Boi de Llobregat de 75 años que se encontraba desaparecida desde el lunes por la tarde. Según ha informado el Ayuntamiento de Sant Boi, la mujer ha sido hallada en la zona de La Marina, dentro del término municipal.

Rosario Rodríguez fue vista por última vez el lunes al atardecer en el centro comercial Alcampo.Según ha informado el Ayuntamiento, se cree que pudo desorientarse, coger un autobús equivocado para regresar a casa y no saber encontrar el camino de vuelta.

Los Bombers de la Generalitat recibieron el aviso de la desaparición el martes 30 de junio a las 17.58 horas, después de que la mujer hubiera salido de casa y no hubiera regresado. A partir de ese momento se activó un dispositivo de búsqueda que se mantuvo operativo durante toda la tarde y la noche, y que se reanudó este miércoles por la mañana.

Por su parte, los Mossos d’Esquadra situaron la última conexión del teléfono móvil de la desaparecida en la zona del Parc Agrari del Baix Llobregat, en Sant Boi. Finalmente, a primera hora de la mañana, los equipos de búsqueda han localizado el cuerpo sin vida de la mujer en esa área.

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Durante las dos jornadas en las que ha estado activo el operativo, los Bombers de la Generalitat han movilizado más de una veintena de dotaciones, entre ellas efectivos del Grupo Canino de Búsqueda y de la Unidad de Drones de los Medios Aéreos.