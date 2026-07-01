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Herido por arma blanca un hombre en el distrito de Nou Barris de Barcelona

Por el momento no se ha producido ninguna detención mientras la investigación sigue abierta

Herido un hombre al ser alcanzado por disparos de arma de fuego en La Mina

Dos mossos a la rambla del Raval, a Barcelona. | ZOWY VOETEN

Dos mossos a la rambla del Raval, a Barcelona. | ZOWY VOETEN / Zowy Voeten

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Un hombre de 38 años resultó herido por arma blanca este pasado martes en el distrito de Nou Barris de Barcelona. La policía catalana recibió el aviso sobre las 14.30 h por un incidente en las inmediaciones de la Via Júlia. El herido fue trasladado a un centro hospitalario.

Los Mossos tienen abierta una investigación, según avanzó 'Metrópoli', para esclarecer los hechos y por el momento no se han producido detenciones. Según ha podido saber el ACN, en la zona donde ocurrieron los hechos había un grupo de personas en estado de embriaguez.

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