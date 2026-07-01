Herido por arma blanca un hombre en el distrito de Nou Barris de Barcelona

Un hombre de 38 años resultó herido por arma blanca este pasado martes en el distrito de Nou Barris de Barcelona. La policía catalana recibió el aviso sobre las 14.30 h por un incidente en las inmediaciones de la Via Júlia. El herido fue trasladado a un centro hospitalario.

Los Mossos tienen abierta una investigación, según avanzó 'Metrópoli', para esclarecer los hechos y por el momento no se han producido detenciones. Según ha podido saber el ACN, en la zona donde ocurrieron los hechos había un grupo de personas en estado de embriaguez.