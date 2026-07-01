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Actividades sancionables

La Guardia Urbana de Badalona instala un módulo en la playa para "mejorar la convivencia" y evitar conductas sancionables en la arena

La infraestructura estará abierta desde las 9 de la mañana y hasta las 21:00 horas, y funcionará durante toda la temporada de baño

BANDO MUNICIPAL EN 2023 | Albiol sanciona la "música molesta" y la acampada en la playa de Badalona: ¿qué más no se puede hacer?

Módulo de la Guardia Urbana de Badalona en la playa de l'Estació

Módulo de la Guardia Urbana de Badalona en la playa de l'Estació / AJUNTAMENT DE BADALONA

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Gerardo Santos

Gerardo Santos

Badalona
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El alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha anunciado a través de su perfil en X que la Guardia Urbana dispone de un nuevo módulo instalado en la playa para "reforzar la seguridad" del litoral marítimo, que estará operativo "durante toda la temporada de baño".

Para Albiol, el nuevo "punto de vigilancia", situado en la playa de l'Estació, ayudará a reforzar el control "frente a quienes confunden" las playas con "un camping". El edil popular ha aprovechado el anuncio para "recordar" que "poner música o instalar mesas y sillas como si la playa fuese una finca privada conlleva multas". El alcalde se refiere al bando municipal que firmó a inicios del verano de 2023, poco después de acceder a la alcaldía, con el que buscaba "poner orden a una situación completamente inadmisible".

El gobierno municipal sostiene en un comunicado que el módulo, que estará en funcionamiento desde las 9 de la mañana y hasta las 21:00 horas, "permitirá una respuesta más rápida de la policía local ante cualquier incidencia y contribuirá a prevenir conductas incívicas" en un espacio con gran afluencia de personas como es la playa de Badalona.

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En el mencionado bando, que se basaba en la ordenanza de playas municipal aprobada en 2009, constaba que actividades como usar equipos de música, instalar tiendas de campaña, pescar desde el Pont del Petroli, la venta ambulante, usar productos de higiene en las duchas o encender fuego comportarían sanciones de entre 600 y 1.500 euros. Aquel mismo verano de 2023 finalizó con 61 actas levantadas por la policía local por usos y actividades de la playa que contravenían la ordenanza.

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