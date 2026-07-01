El festival de teatro Al Carrer de Viladecans recupera los espectáculos de gran formato en su 37ª edición

Las calles de Viladecans (Baix Llobregat) se convertirán, los días 3, 4 y 5 de julio, en un gran escenario para acoger 29 espectáculos de 28 compañías catalanas, españolas e internacionales. El 37º Festival Internacional de Teatro y Animación Al Carrer de Viladecans ofrecerá durante tres días espectáculos de circo e itinerantes, acrobacias, humor, música, danza y teatro de calle, una combinación que le ha permitido mantenerse como un "referente internacional por su calidad y variedad", reivindica el consistorio en un comunicado. Este año, el programa apuesta especialmente por los espectáculos de gran formato, "ofreciendo propuestas impactantes y pensadas para grandes espacios, sin dejar de lado la variedad que lo caracteriza", sigue el texto del ayuntamiento.

Estos grandes espectáculos los ofrecerán la compañía La Fam, con 'Quimera', un desfile itinerante con fuego, y Xarxa Teatre, con 'Babel', ambos grupos originarios de la Comunitat Valenciana. También son de gran formato el espectáculo de circo de los franceses La Bande Tyrex y 'Tenet', el montaje de los acróbatas catalanes Eunoia Kolektiva. También tendrá gran formato el piromusical del domingo, que despedirá el festival.

Seis compañías internacionales

En la edición de 2026, el festival contará con la participación de seis compañías internacionales (tres francesas, una de China, una de Irlanda y una de Togo), que realizarán un total de doce funciones. Del resto de España, en el programa hay nueve compañías procedentes de cinco comunidades autónomas diferentes (dos del País Vasco, dos de la Comunitat Valenciana, dos de la Comunidad de Madrid, dos de Castilla y León y una de Aragón), que ofrecerán veinte funciones distribuidas a lo largo de los tres días del festival (3, 4 y 5 de julio). También hay presencia de un grupo local de Viladecans: la danza urbana de Street Style.

La alcaldesa de Viladecans, Olga Morales, ha valorado el Festival Al Carrer de Viladecans como “uno de los festivales de artes escénicas de calle con una trayectoria más consolidada del Estado español". "A lo largo de estos 37 años de trayectoria, más de 1.250 compañías de todo el mundo han presentado sus creaciones en las calles y plazas de Viladecans, acercando a la ciudad las mejores propuestas de las artes escénicas de calle de cada momento y generando una de las manifestaciones culturales de mayor relevancia e impacto social y artístico de Catalunya”, ha señalado la edil.

Diez espacios en el corazón de la ciudad

Las actuaciones se concentran en 10 espacios repartidos por la ciudad: los jardines de Magdalena Modolell, el Torrent Ballester, la plaza de Europa, el parque de Can Xic, Atrium, la calle de Sant Joan y la plaza de la Vila. También se recupera la plaza de Saint Herblain, se incrementa el espacio disponible en la rambla Modolell y la Torre-roja se incorpora como punto de salida del espectáculo itinerante y de fuego 'Quimera'. También habrá filas cero adaptadas para personas con movilidad reducida, "para que todo el mundo pueda disfrutarlo".

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El Festival Al Carrer coincide en su último día, el 5 de julio, con el paso del Tour de Francia por la ciudad. Por este motivo, el cartel de este año es de color amarillo, siguiendo la imagen de esta cita deportiva de primer nivel. También, como homenaje al ciclismo, se han previsto tres espectáculos especiales: en la Rambla habrá una instalación que propone vivir la experiencia del ciclismo profesional con 'Le Tour' y los espectáculos de circo 'La Bande à Tyrex' y 'La Pause'.