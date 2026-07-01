La Fiesta Mayor de Terrassa 2026 ficha a The Tyets y Els Catarres como platos fuertes

La Fiesta Mayor de Terrassa 2026 ya tiene programa oficial. La ciudad celebrará su gran fiesta del viernes 3 al miércoles 8 de julio con seis días de conciertos, cultura popular, actividades familiares, espectáculos, deporte y propuestas repartidas por calles, plazas y parques.

Entre los grandes nombres de esta edición destacan The Tyets y Els Catarres, que actuarán el domingo 5 de julio en el Escenario Vela del parc de Vallparadís, en una de las noches llamadas a reunir a más público. Su presencia convierte esta jornada en uno de los platos fuertes de una Fiesta Mayor que también contará con artistas como Macaco, Els Amics de les Arts, Miriam Rodríguez, Suu, Ana de Caro, Balkan Paradise Orchestra y The Pains of Being Pure At Heart.

The Tyets y Els Catarres en Vallparadís

El domingo 5 de julio será una de las fechas marcadas en rojo dentro del programa musical. El parc de Vallparadís acogerá una noche de conciertos con dos de los grupos catalanes más populares de los últimos años: The Tyets y Els Catarres.

The Tyets llegan como uno de los fenómenos musicales más reconocibles de la escena catalana actual, con una propuesta festiva que conecta especialmente con el público joven. Els Catarres, por su parte, aportarán su repertorio de himnos populares y su energía habitual sobre el escenario.

La combinación de ambos grupos convierte el concierto en uno de los grandes reclamos de la Fiesta Mayor de Terrassa 2026 y en una de las citas con mayor poder de convocatoria del programa.

La música tendrá un peso central durante toda la Fiesta Mayor. El viernes 3 de julio, Els Amics de les Arts actuarán en el Escenario Vela del parc de Vallparadís dentro de la gira de celebración de sus 20 años de trayectoria. Esa misma noche también estarán Miriam Rodríguez, en la plaza Nova, y la Balkan Paradise Orchestra, en la plaza Vella.

El sábado 4 de julio será el turno de Macaco, que actuará en la plaza Nova con su nuevo trabajo, Futuro Ancestral. También habrá protagonismo femenino en el Escenario Vela, con Suu, OKDW, The Crab Apples y la artista terrassense Meri Prata.

Además, la programación musical se extenderá por otros espacios de la ciudad, como la plaza del Vapor Ventalló, la Rambla Nord, la plaza Didó, la Casa Alegre de Sagrera, el Amfiteatre del parc de Sant Jordi y la plaza del Rector Homs.

Cultura popular y tradición en las calles

Más allá de los conciertos, la Fiesta Mayor de Terrassa mantendrá su fuerte vínculo con la cultura popular. El viernes 3 de julio arrancará con actos tradicionales como la Baixada del Drac, la Encesa del Ciri de Fiesta Mayor, el inicio oficial de la fiesta y el Raval Infernal.

El sábado 4 de julio se celebrarán la Cercavila, los Castells de Vigília, el Correfoc de Fiesta Mayor y la traca de anuncio de la verbena. El domingo 5 de julio continuará la programación tradicional con las Matinades, el Seguici d’Autoritats, el Ofici Solemne, la Sortida d’Ofici, el Seguici de Terrassa y la Diada Castellera de Fiesta Mayor.

El cierre llegará el miércoles 8 de julio con la ballada de sardanes, el 'castell de foc' y las habaneras, tres clásicos que pondrán el punto final a seis días de celebración.

Actividades familiares en Vallparadís y otros espacios

La Fiesta Mayor de Terrassa 2026 también reservará un espacio destacado para el público familiar. El parc de Vallparadís volverá a ser uno de los grandes centros de actividad, con propuestas infantiles, juegos, talleres, actividades deportivas, hinchables, rocódromo, danza urbana y espacios pensados para los más pequeños.

Entre las actividades previstas figuran propuestas como “Juguem com abans”, el Espai Llisca, la Pedalada Popular de Fiesta Mayor y diferentes iniciativas repartidas por las Hortes dels Frares, el Torrent de les Bruixes, el Torrent Monner, el Pla de Cal Guardiola y el Pla del Castell.

La imagen de la Fiesta Mayor de Terrassa 2026 lleva la firma de la artista Anna Taratiel, que ha creado un cartel base con una propuesta abierta y participativa. Bajo el lema “Juga-la, viu-la, comparteix-la”, la ciudadanía podrá crear sus propias versiones del cartel a partir de formas, colores y composiciones inspiradas en la ciudad.

La iniciativa busca convertir la imagen de la fiesta en una creación colectiva, con aportaciones que podrán aparecer en materiales gráficos, pantallas, redes sociales y otros soportes de comunicación.

Puntos Lila, transporte y movilidad

Durante los días de Fiesta Mayor, el Ayuntamiento desplegará Puntos Lila para ofrecer información, apoyo y atención ante agresiones sexuales, comportamientos sexistas y situaciones de LGTBI-fobia. Estos espacios estarán presentes en zonas de gran afluencia durante las noches principales.

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La celebración también comportará afectaciones de tráfico entre el 3 y el 8 de julio, especialmente en el centro y en los alrededores de los principales escenarios. Para facilitar los desplazamientos, se reforzará el transporte público y habrá servicios especiales durante las noches de más actividad.