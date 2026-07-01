Familias de L’Hospitalet unen fuerzas para denunciar los problemas educativos en la ciudad: “No podemos esperar más”

Uno de los principales retos de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) es, sin duda, dar respuesta a los distintos problemas educativos con los que conviven alumnos, padres y docentes de la ciudad. Sobre todo —pero no solo—, en los barrios del norte de L’Hospitalet, la alta densidad poblacional, sumada a los altos índices de vulnerabilidad y de población extranjera dibujan una complejidad a la que apenas se pueden comparar unas pocas zonas de Catalunya. Ahora, las asociaciones de familias (AFAs) de varios centros públicos de la ciudad han unido fuerzas para alzar su voz y reclamar soluciones a las administraciones: "No podemos esperar más".

“Buscamos hacernos oír y dejar claro que las AFAs estamos preocupadas por como gestionan la educación el Departament y el Ayuntamiento”, señala David Crespi, presidente de la AFA del instituto-escuela Pere Lliscart, quien señala la falta de mantenimiento de los equipamientos, las sobreratios, la falta de centros o de recursos como algunas de las “problemáticas estructurales” que afectan a buena parte de los centros públicos hospitalenses. “El descontento es muy generalizado”, añade.

Por ahora, 11 asociaciones integran la coordinadora, aunque la previsión es que el número crezca en las próximas semanas o meses. A la primera reunión para llevar a cabo esta unión, que tuvo lugar el pasado 26 de abril, acudieron representantes de un total de 26 asociaciones. De hecho, portavoces de algunas AFAs ahora no integradas en la coordinadora explican que no se han podido sumar por meras cuestiones de agenda, pero que su intención es hacerlo.

La coordinadora intervino ya este martes 30 de junio en el Pleno municipal, pero su objetivo es que su paso por el consistorio sea solo un primer movimiento y que las conversaciones y reuniones con las administraciones se mantengan. Desde la coordinadora hablan de llevar a cabo movilizaciones en función del grado de escucha que estas ofrezcan, así como de las soluciones que propongan. Más allá de sumar nuevas AFAs, David Crespi explica que su intención es, una vez consoliden su estructura, hacer extensiva la coordinadora a otras asociaciones vecinales o del mundo educativo para ir todos de la mano en las reivindicaciones de las escuelas e institutos de L’Hospitalet.

Tras intervenir en el Pleno, el concejal de gobierno David Torres (PSC) defendió que el ejecutivo local ha impulsado planes para mejorar algunas de las reclamaciones de la comunidad educativa dentro de sus competencias, a la vez que criticó la “falta de inversión” durante años de la Generalitat en los centros hospitalenses. “Años de recortes y en los que no se ha hecho nada”, dijo, “por la inoperancia de los anteriores Governs”.

El uso del catalán

“Cada día, maestros y educadores hacen virguerías para garantizar una educación pública digna. L’Hospitalet es una ciudad viva, diversa y con gran potencial. Pero este potencial solo se podrá desarrollar si invertimos en aquello que es realmente importante: la educación de nuestros hijos e hijas”, reza el manifiesto de la nueva coordinadora hospitalense.

Entre todos los problemas de falta de recursos que afronta la educación en la segunda ciudad de Catalunya, dada la magnitud de algunos de ellos, hay uno que habitualmente queda en un segundo o tercer plano: el uso del catalán. Con todo, la coordinadora hace ahora un especial hincapié en esta cuestión y recuerda que L’Hospitalet tiene “uno de los porcentajes más bajos de uso social del catalán y, a su vez, uno de los índices más elevados de acogida de familias recién llegadas”.

Desde la asociación advierten que la realidad de la localidad “incrementa el riesgo de retroceso en el uso de la lengua catalana” y de las dificultades añadidas que esto puede suponer en el marco de la integración social de estas familias si no cuentan con los recursos suficientes para aprender la lengua.

Reclamaciones

Así, la nueva coordinadora también enumera una serie de reclamaciones para las distintas administraciones implicadas. Para la Generalitat, se reclama una planificación educativa ajustada a la emergencia de L’Hospitalet, más recursos, reducción de ratios, aumento de docentes y personal de apoyo, reformas estructurales, nuevas escuelas, mejoras térmicas o más inversión. Mientras que al consistorio le piden transparencia en las ratios y datos de ‘matrícula viva’, cesión y reserva de suelo para nuevos centros, patios más verdes y con sombra, entornos escolares seguros o más guarderías públicas. También insisten en la mejora de los equipamientos y condiciones laborales del 0-3.

El propio Pleno del Ayuntamiento de L’Hospitalet ha denunciado, por unanimidad, la situación de “emergencia educacional” en la que la ciudad se ve sumida desde hace años.

Para dar respuesta a esta emergencia, administraciones y sindicatos trabajan y estudian desde hace años soluciones como un cambio de zonificación escolar —de modo que los alumnos de las escuelas públicas no se distribuyan simplemente por barrios de residencia y ayude también a combatir la segregación escolar— o la flexibilización de criterios urbanísticos para poder construir nuevas escuelas en la zona norte. Medidas, sin embargo, todavía pendientes de consolidarse.

Recientemente, L'Hospitalet vivió una nueva crisis educativa tras el anuncio de cese de actividad de la escuela concertada Sanfeliu. Esta se pudo solucionar con la creación de un nuevo centro público para acoger a los alumnos en el ámbito del futuro 'hub' educativo Joanot Martorell, cerca del barrio en el que se ubicaba. Este hecho supondrá que la ciudad sume un nuevo centro público de infantil y primaria que permitirá que todos los alumnos sigan juntos y dar así continuidad al proyecto educativo. Fuentes del Departament d'Educació señalan que las obras para que el nuevo centro se ponga en marcha "estarán terminadas para el inicio de curso". De este modo, se mantiene la previsión de que los alumnos de la antigua escuela Sanfeliu puedan disponer del nuevo centro ya en septiembre.