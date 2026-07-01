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El 4 y el 5 de julio

Dónde cruzar calles afectadas por el Tour de Francia en Barcelona: estos tres pasos elevados lo permiten

El Ayuntamiento también ha dispuesto 54 pasos a nivel y recomienda usar los vestíbulos de varias paradas de metro para atravesar las vías cortadas por el paso del pelotón

El Tour de Francia en Barcelona: estas son las principales afectaciones a la movilidad y el transporte público

Imagen virtual de uno de los pasos elevados que se instalan en Barcelona para que los aficionados puedan cruzar calles por las que pasarán los ciclistas del Tour de Francia

Imagen virtual de uno de los pasos elevados que se instalan en Barcelona para que los aficionados puedan cruzar calles por las que pasarán los ciclistas del Tour de Francia / AJUNTAMENT DE BARCELONA

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Gerardo Santos

Gerardo Santos

Barcelona
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Tanto el sábado 4 de julio como el domingo día 5, decenas de calles de la ciudad de Barcelona acogerán el paso del Tour de Francia. Durante más de cuatro horas, ninguna de esas vías podrá ser cruzada por los vecinos con normalidad, ya que quedarán cerradas horas antes para el paso de la caravana del Tour y, posteriormente, por el paso de los propios ciclistas. Para asegurar la movilidad de las personas, el Ayuntamiento de Barcelona habilitará una red de pasos a nivel al largo del recorrido. Serán 54, y estarán separados por apenas cinco minutos a pie.

Más allá, el dispositivo de movilidad también incluye tres puentes temporales, que permiten cruzar de manera segura sin interferir en el desarrollo de la carrera. Diseñados para garantizar la seguridad tanto de los deportistas como de la ciudadanía, se trata de estructuras modulares y ligeras, con una altura suficiente para permitir el paso de vehículos de emergencias y transporte público, si es necesario. Estarán situados en la calle Mallorca (a la altura de la calle Sicília), en la calle Foc (en el cruce con Can Clos y la avenida de los Ferrocarrils Catalans) y en la avenida del Estadi, a la altura de las piscinas Picornell.

Mapa de pasos elevados para el Tour de Francia 2026 en Barcelona
Mapa de pasos elevados para el Tour de Francia 2026 en Barcelona

Pese a que no se trata de una estructura temporal, el consistorio también señala como paso elevado para atravesar la carrera los dos puentes que comunican la avenida de la Reina Maria Cristina con la Font Màgica, a la altura de la avenida de Rius i Taulet. Tanto los pasos a nivel como los pasos elevados estarán controlados para evitar que las personas permanezcan en ellos, ya que se trata de infraestructuras pensadas para el paso de los ciudadanos, pero no para poder apostarse y ver desde allí a los ciclistas.

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Además, el Ayuntamiento de Barcelona recomienda usar los vestíbulos de ciertas paradas de la red de metro para cruzar a lado y lado de la carrera, en ámbitos como el Eixample, la Sagrada Família o la plaza de Espanya.

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