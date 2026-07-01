David Bondia se impone con claridad a Gemma Calvet en el voto popular y roza la reelección como síndic de Greuges de Barcelona

La votación abierta a los barceloneses y las entidades para elegir al nuevo síndic o la nueva sindica de Greuges de Barcelona, que acabó este martes, y cuyos resultados se han dado a conocer este miércoles, se ha saldado con un claro ganador, David Bondia, síndic desde 2021 y que ha logrado 2.064 votos frente a los 643 obtenidos por la otra candidata, Gemma Calvet. En total, han participado en la votación, en la web decidim.barcelona, 2.707 personas.

La votación popular no es vinculante, pero sí es un elemento que los grupos municipales consideran relevante e incluso decisivo para tomar su posición definitiva, que es la que concretará la designación de Bondia o Calvet . En el frente del apoyo recibido por entidades, también el síndic actual va por delante. 50 entidades presentaron la candidatura de Bondia (el sistema prevé que sean entidades barcelonesas las que postulan a los aspirantes), que en la fase de votación y apoyo ha sumado el de 25 entidades. A Calvet la presentaron cuatro entidades y ahora ha logrado el respaldo de seis.

Designación y nombramiento

En este punto del proceso, que Bondia haya ganado con tanta claridad y que lleve cinco años en el cargo, sin que ningún grupo le haya declarado explícitamente la guerra o le haya mostrado beligerancia, le acerca de forma decisiva a la reelección, que será determinada en el pleno de julio. El ganador necesita un apoyo de dos tercios de los 41 concejales: 27 representantes. El nombramiento oficial está previsto para noviembre. Lo idóneo, lo que se considera idóneo, es que la figura elegida surja del consenso y sea elegida por unanimidad. Hace cinco años, Bondia logró los votos de ERC, Barcelona en Comú, Junts y el PSC. Votaron en su contra Ciutadans, Barcelona pel Canvi y el PP.

Bondia es licenciado en Derecho y cuando accedió a la sindicatura, en 2021, era presidente del Institut de Drets Humans de Catalunya y profesor titular de Derecho internacional público de la Universitat de Barcelona. También licenciada en Derecho, Calvet tiene una trayectoria vinculada con ese sector. Ha formado parte del Comitè d'Ètica de la Policia de Catalunya, del Consorcio de Servicios sociales de Barcelona, de la Oficina per la No-discriminació del Ayuntamiento de Barcelona y de la Mesa Penitenciaria de Catalunya.

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Entre el 2001 y el 2003 fue directora general de Drogodependencias del Gobierno vasco. Ha hecho una incursión en la política más directa: fue diputada independiente en el grupo de ERC en el Parlament. Y, a instancia de los Comuns, fue directora de Transparencia del AMB.