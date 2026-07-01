La conversión de 700 pisos vacíos en viviendas para Castelldefels desemboca en una pugna entre el gobierno de Reyes y la oposición

Un estudio hecho público recientemente desvela que Castelldefels cuenta con unas 700 viviendas susceptibles de estar vacías, en buen estado y, por lo tanto, movilizables para convertirse en pisos disponibles para los vecinos de la ciudad del Baix Llobregat. Los resultados del informe, encargado por el consistorio, han abierto así una pugna entre los partidos de la oposición y el ejecutivo local. En el actual contexto de crisis de acceso a la vivienda, PSC, ERC y Movem reclaman al ejecutivo que movilice recursos para incorporar esas viviendas al parque público o que salgan al mercado, mientras que el ejecutivo local, liderado por PP y Som, insiste en que el número requiere de una comprobación adicional y seguir con los tempos de la administración.

Manu Reyes regresó a la alcaldía de Castelldefels con un discurso sobre vivienda que, en algunos puntos difiere de representantes de su partido, el PP, en otras zonas de España. El edil ha rechazado desde un primer momento apostar por construir más vivienda: “El término municipal de Castelldefels son 12 kilómetros cuadrados y el suelo urbanizable está agotado”, señaló en 2023 en una entrevista con este diario. Entonces, uno de los objetivos de Reyes era estudiar el parque de viviendas vacías y ver cuántas se podían movilizar. Transcurridos tres años de mandato, sin embargo, la medida sigue lejos de dar frutos, mientras que los precios de la vivienda dificultan cada vez más los proyectos de vida de los vecinos de la ciudad.

Ya en el anterior mandato, antes de que gobernase el PP, se encargó un estudio para detectar los pisos vacíos en la ciudad. No obstante, la empresa responsable nunca lo llegó a concluir. La concejala de gobierno Marian Ortega (PP) explicó en el Pleno del pasado 26 de junio que se insistió a la compañía en distintas ocasiones para que elaborase dicho informe, pero que finalmente se tuvo que encargar otro nuevo análisis a otra empresa y cuyas conclusiones, esta vez sí, vieron la luz a principios de este 2026.

Las viviendas vacías en Castelldefels

El estudio elaborado por Espacio Común COOP detectó 1.276 inmuebles residenciales con indicios de desocupación a partir de los datos de consumo de agua de Aigües de Barcelona, lo que equivale a apenas el 4,4% del parque residencial de Castelldefels. Con todo, tras depurar los datos y quedarse con los registros que pueden ubicarse de forma inequívoca en una parcela catastral, el informe redujo a 1.115 las viviendas susceptibles de ser consideradas desocupadas en la localidad —el 3,8% del parque—.

Además, de esas 1.115 viviendas, tan solo unas 734 serían movilizables —es decir, podrían incorporarse directamente al mercado residencial—, lo que equivale al 2,5% del parque, mientras que 381 necesitarían rehabilitación previa. “Según los expertos se considera razonable que exista un ‘stock’ próximo al 5% de viviendas desocupadas que facilite un ágil funcionamiento de mercado”, recoge el informe.

Sin embargo, los datos tan solo ofrecen un retrato general y, antes de llevar a cabo actuaciones como un posible recargo del Impuesto sobre Bienes e Inmuebles (IBI) por mantener el piso vacío o ofrecer pasar las viviendas a la bolsa municipal, se debe llevar a cabo una inspección que cerciore que efectivamente están vacías. Una gestión que la propia Ortega afirmó que ya ha empezado, pero que, por si sola, se alargará, al menos, durante meses.

Aunque la crisis de acceso a la vivienda afecta a todas las áreas urbanas de Catalunya, España y buena parte del mundo occidental, Castelldefels destaca entre los municipios del entorno de Barcelona por ser una de las urbes con los precios del alquiler más elevados: 1.228,26 euros al mes de media según los últimos datos del Incasòl. Una media más alta a la de la capital catalana (1.160,99).

Controversia local

El debate sobre los pisos vacíos aterrizó en el Pleno local a raíz de una moción conjunta de los grupos de la oposición del PSC, ERC y Movem-En Comú Podem que exigía “movilizar los más de 1.000 pisos vacíos detectados en Castelldefels para hacer frente a la crisis de la vivienda”. Con todo el texto no salió adelante después de que se aprobase una enmienda a la totalidad del PP gracias a los votos de este mismo grupo y de la abstención de sus socios de gobierno: Som Castelldefels.

La portavoz del PSC en Castelldefels, Eva López denunció entonces que “los precios del alquiler siguen desorbitados" y que el gobierno de PP-Som "no ha hecho prácticamente nada para darle la vuelta a esta situación”. Aunque reconoció que la movilización de esos pisos vacíos no resolverá el problema de acceso a la vivienda en la ciudad, la portavoz de ERC, Rita Borque, insistió en que “cada piso vacío que no se moviliza es una oportunidad perdida para una familia que busca un lugar donde vivir o uno o una joven que quiere emanciparse”. Así, la candidata a la alcaldía de Movem, Silvia López Valentín, también señaló que "a pesar de que el gobierno municipal conoce desde enero la existencia de este informe no ha impulsado ninguna medida para poner estos pisos al servicio de la ciudadanía".

Por su parte, Marian Ortega, respondió a las formaciones de izquierdas en el Pleno que el gobierno local comparte las preocupaciones por el acceso a la vivienda de la oposición, pero que, entre otras cuestiones, no podían asumir los acuerdos propuestos en la moción porque “o no son nuevos o no son viables en los tiempos que se plantean”. Además, recordó que las principales competencias en materia de vivienda son de la Generalitat, donde manda el PSC, principalmente, con el apoyo de ERC y Comuns y reivindicó que el ejecutivo local había iniciado la inspección de viviendas vacías en grandes tenedores. “Yo también creo que la vivienda es un derecho”, remarcó la concejala, quien adelantó también que el ejecutivo local está trabajando un Plan Local de Vivienda de la mano de la Diputación de Barcelona (DIBA).

Aunque años atrás, tras la crisis del ‘boom’ inmobiliario, la movilización de las viviendas vacías fue una prioridad de algunos sectores y entidades, algunos expertos señalan que, con el tiempo, han perdido relevancia como solución a la crisis porque, de hecho, muchas de ellas ya han sido habitadas. El mismo informe encargado por el consistorio explica que el parque residencial de Castelldefels pasó de unas 4.295 viviendas vacías en 2011 a unas 2.120 en 2021, según el Censo de Población y Viviendas del Instituto Nacional de Estadística (INE), suponiendo una reducción del 13% al 7% del parque residencial. Un porcentaje que el informe estima que ha seguido a la baja en el último lustro.