El Campus de Bellvitge de L'Hospitalet ganará 75.000 metros cuadrados para usos hospitalarios y de investigación

El Pleno municipal de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) aprobó este martes inicialmente los estatutos fundacionales de la Asociación BioClúster de Innovación y Salud y la participación del consistorio como socio fundador. El acuerdo también declara el interés público local de la participación municipal en esta iniciativa estratégica, que "permitirá dotar al proyecto de una estructura estable de gobernanza y coordinación entre administraciones, centros sanitarios, centros de investigación, universidades y sector privado", apunta el ayuntamiento en un comunicado. El acuerdo ha contado con los votos favorables del PSC y ERC-EUiA, la abstención del PP y Vox y el voto en contra de los Comuns. Durante la misma sesión, también se aprobó ampliar en 75.000 metros cuadrados el techo destinado a usos hospitalarios, de investigación y universitarios del campus sanitario.

La Asociación BioClúster de Innovación y Salud se impulsa conjuntamente con el Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat, el IDIBELL, el Institut Català d'Oncologia (ICO), el Hospital de Sant Joan de Déu y la Universtat de Barcelona (UB), y da continuidad al marco de colaboración iniciado en el año 2022 para promover el BioClúster de Innovación y Salud-Smart Health Community.

"El proyecto tiene como objetivo reforzar el posicionamiento de L’Hospitalet como nodo metropolitano de referencia en el ámbito biomédico y de las ciencias de la salud, a partir de la excelencia de los equipamientos sanitarios, universitarios y de investigación del entorno de Bellvitge y la Granvia", recuerda el consistorio. La iniciativa se enmarca en el desarrollo del Biopol-Granvia, que debe generar un nuevo entorno urbano, científico y empresarial orientado a la investigación, la innovación, la atracción de inversión, la retención de talento y la transferencia de conocimiento al sistema sanitario y al tejido productivo.

El Campus de Bellvitge gana capacidad para crecer

En paralelo, el Pleno también dio el visto bueno inicial a la modificación puntual del Plan general metropolitano en el ámbito del Campus de Bellvitge, que incluye el Hospital Universitario de Bellvitge, el campus universitario y los centros de investigación, con los votos favorables del PSC, ERC-EUiA, Comuns y Vox, y la abstención del PP.

La modificación, solicitada por el Servei Català de la Salut, tiene como objetivo adaptar el planeamiento urbanístico a las necesidades actuales y futuras de este entorno. También permite regularizar el edificio Delta, construido durante el periodo del covid, y otras instalaciones complementarias, así como facilitar la modernización de los equipamientos sanitarios, universitarios y de investigación.

En concreto, el nuevo planeamiento permitirá ampliar en 75.000 metros cuadrados el techo destinado a usos hospitalarios, de investigación y universitarios. "Esta ampliación hará posible mejorar las instalaciones actuales, ampliar servicios y avanzar en la consolidación de Bellvitge como uno de los principales polos de salud, conocimiento e innovación del área metropolitana", apunta el ayuntamiento.

Cambios en la composición del consistorio

Estos puntos tuvieron lugar en un Pleno marcado, entre otras cuestiones, por la salida y entrada de nuevos ediles. Al inicio de la sesión tomó posesión del cargo de concejala electa Martha Cecilia Cedeño, del grupo municipal L’Hospitalet En Comú Podem, que sustituye así a Núria Lozano, quien renunció al cargo en el Pleno del pasado 26 de mayo. La nueva edil es antropóloga y vecina de L’Hospitalet.

En el transcurso del Pleno, presentaron también su renuncia al acta de concejala dos miembros del equipo de gobierno municipal: Cristina Santón, teniente de alcaldía del Área de Ciudad Transformadora, con responsabilidades en Desarrollo Económico y Social, Igualdad de Oportunidades, Cultura, Educación y Deportes; y Olga Gómez, concejala de los distritos II (Collblanc-la Torrassa) y III (Santa Eulàlia y Granvia Sud) y concejala adjunta de Ciclos de Vida.