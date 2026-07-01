Incidente
Los Bombers contienen una fuga de una cisterna de 20.000 litros de pentano en la Llagosta
El cuerpo de emergencias ha conseguido hacer el trasvase del líquido inflamable "sin afectaciones"
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Los Bombers de la Generalitat han trabajado para contener la fuga de una cisterna de 20.000 litros de pentano inflamable en la terminal de ADIF en la Llagosta (Vallès Oriental, Barcelona) UTE Combiconnect Barcelona. Cinco dotaciones del cuerpo de emergencias se han dirigido al lugar tras recibir el aviso del 112 a las 19:59 de la tarde de este miércoles.
La fuga, que se encontraba en el exterior del complejo industrial, ha mantenido en alerta la zona hasta que a las 22:30 horas de la noche se ha podido hacer el trasvase de pentano "sin afectaciones". Protecció Civil ha activado hasta esa hora la alerta del plan Plaseqat.
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