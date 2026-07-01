Irritación vecinal en Barcelona por unas declaraciones de Albert Batlle sobre refugios climáticos: "No pondremos ventiladores en cada esquina"

En las últimas horas, un comentario de Albert Batlle durante una audiencia pública con vecinos de Ciutat Vella ha acabado convirtiéndose en una de las polémicas políticas de la semana en Barcelona. Lo que el concejal de este distrito presentó como una anécdota personal, y pidió que no se interpretara como una frivolidad, ha sido considerado por muchos vecinos como unas palabras desafortunadas en un momento de especial preocupación por la protección de la población más vulnerable frente a las altas temperaturas. El fragmento, de apenas 30 segundos, se ha viralizado en redes sociales, donde ha desatado numerosas críticas.

Críticas vecinales por los refugios climáticos

Ya hacia el final de la sesión de esta audiencia pública, un vecino toma la palabra para denunciar que en el barrio de la Barceloneta los refugios climáticos resultan insuficientes, especialmente con el cierre de algunas bibliotecas y centros cívicos durante el verano. El vecino también señala, además, que la publicidad de los refugios climáticos no está llegando a quienes más podrían beneficiarse de ellos, ya que asegura haber comprobado personalmente que, pese a la reciente ola de calor, algunos de estos equipamientos han permanecido casi vacíos estos días. Por ello, el hombre considera que el mensaje no está llegando. "Quizás es cuestión de promocionarlo más, antes de que nos los encontremos muertos en casa", añade.

En su turno de palabra, el vecino también critica los materiales elegidos para pavimentar algunas plazas, que considera inadecuado por el calor que irradian: "Puedes ir a cocinar huevos allí al mediodía, porque se calienta muchísimo", afirma en referencia a la plaza de Ramon Berenguer.

La polémica respuesta de Albert Batlle

En su respuesta a este vecino, Albert Batlle empieza asegurando que el ayuntamiento intentará ampliar la red de refugios climáticos y extender el horario de los equipamientos municipales. "La problemática es que en agosto todo cierra. Intentaremos que estos espacios abran también en verano", dice y, a continuación añade una anécdota familiar que es la que ha generado la polémica.

"No tomen lo que voy a decir como una frivolidad. Esto lo decía una tía mía, que ya es muerta. Siempre decía: ‘Yo me paso el verano en El Corte Inglés’. Estoy hablando de hace 30 años. En el sentido de que hay una cultura en la que los equipamientos privados también sirven para esto". Seguidamente, el concejal añade: "Evidentemente, no pondremos ventiladores ni refugios climáticos en cada esquina, pero hay muchos espacios, algunos públicos y otros privados, donde puedes estar más refrescado". Para terminar, Batlle también recuerda que, tradicionalmente, algunos ciudadanos recurren a espacios como los cines para protegerse del calor.

En los cortes que se han difundido en redes, se ha compartido principalmente la referencia a El Corte Inglés, lo que ha llevado a algunos vecinos a considerar el comentario fuera de lugar y una muestra de falta de sensibilidad ante la población más vulnerable.

Els veïns del Raval haurien de convocar una jornada d'esbarjo familiar contra la calor dins @elcorteingles: compten amb la benedicció del sr. @Albert_Batlle_B. https://t.co/O1wP2wUOVK — Associació Veïnal Som Barri (@AVallcarca) June 30, 2026 Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Publicación de Twitter sobre una jornada de esparcimiento familiar en el Raval.

Reacciones en redes sociales

Así, las declaraciones han generado numerosas reacciones. La Associació Veïnal Som Barri, del barrio de Vallcarca, ha compartido en X el fragmento viral con un comentario en tono irónico, sugiriendo lo siguiente: "Los vecinos del Raval deberían convocar una jornada de recreo familiar contra el calor dentro de El Corte Inglés: que cuentan con la bendición del señor Albert Batlle”.

Otros usuarios también han respondido con comentarios sarcásticos, como: "¡Mensaje recibido, Sr. Batlle! Procedemos a ocupar los centros El Corte Inglés y usarlos como refugios climáticos para el beneficio de los ciudadanos de Barcelona".

Entre las críticas políticas, el comunicador Fonsi Loaiza ha compartido el corte del vídeo en redes sociales, señalando que Albert Batlle, teniente de alcalde de Barcelona del PSC, "ya era concejal en 1983, hace 43 años, y fue director de los Mossos” y que "defiende El Corte Inglés como refugio climático".

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Debate en un contexto de calor extremo

La polémica se enmarca además en la situación de uno de los barrios del distrito de Ciutat Vella, el Raval, está considerado el más vulnerable ante las altas temperaturas en Barcelona debido a la escasez de árboles, la alta densidad de población y el bajo poder adquisitivo de muchos vecinos, que no siempre pueden permitirse aire acondicionado en sus viviendas.