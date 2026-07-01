Barcelona empezará en 2027 las obras para concentrar su archivo municipal en Can Batlló con una inversión de 98 millones

El Ayuntamiento de Barcelona empezará las obras del nuevo Archivo Municipal de la ciudad en Can Batlló el primer trimestre de 2027. El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha explicado este 1 de julio que se trata de un proyecto histórico que se presentó inicialmente hace 8 años, pero que quedó congelado por falta de presupuesto. Ahora, con un compromiso financiero sobre la mesa, el consistorio “lo amplía” y prevé invertir un total de 98,1 millones de euros para transformar el recinto de Can Batlló, en el distrito de Sants-Montjuïc. De hecho, el alcalde de Barcelona ha remarcado que, pese a los obstáculos en el camino hasta acometer las actuaciones, en esta ocasión “haremos que pase”.

La voluntad municipal es que durante este 2026 se completen todos los trámites administrativos y el papeleo necesario para que las obras arranquen oficialmente el primer trimestre de 2027. La apertura al público está prevista para el primer trimestre del año 2034, un plazo que se explica por la monumentalidad de la obra y la gran complejidad técnica que supondrá trasladar millones de documentos históricos.

En la rueda de prensa se ha detallado que el archivo actual está repartido en 23 lugares de la ciudad. Este sistema disperso provoca problemas de espacio y falta de accesibilidad física en las instalaciones. Concentrarlo todo en Can Batlló permitirá reunir más de 70 kilómetros de documentos históricos en un solo punto, facilitando la consulta ciudadana y el trabajo de sus profesionales. Además, el traslado liberará los locales actuales, que se usarán para ampliar equipamientos de barrio o construir unas cincuenta viviendas públicas.

El nuevo equipamiento se instalará en el Bloque 8, la nave central y más grande de Can Batlló. Se trata de un edificio del año 1878 declarado Bien Cultural de Interés Local (BCIL) que encarna el pasado industrial de la ciudad. Con esta intervención, el archivo dejará atrás la concepción tradicional de depósito documental cerrado para ser un centro cultural vivo con actividades, exposiciones y un auditorio, permeable y abierto a la ciudadanía.

División de la nave en dos mitades

El proyecto arquitectónico plantea una reforma inteligente que dividirá la gran nave en dos mitades. La mitad histórica se restaurará tal como era originalmente, respetando escrupulosamente los elementos originales como la fachada, las cubiertas y la estructura de hierro. En canvio, la mitad moderna se transformará en un bloque de seis plantas hacia arriba totalmente preparado para acoger los depósitos documentales.

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Esta intervención en la nave central se suma a la transformación global de la zona de Can Batlló, donde recientemente han comenzado las obras del Institut Escola Cal Maiol y donde ya se ha abierto la Escola de Mitjans Audiovisuals (EMAV), el nuevo parque urbano y el Bloc4BCN destinado al cooperativismo. Con el nuevo Archivo de la Ciudad, Barcelona no solo salvará su patrimonio arquitectónico e histórico, sino que ganará un nuevo motor cultural de referencia internacional.