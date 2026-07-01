Barcelona cortará un centenar de calles y accesos a la Ronda Litoral ante el paso del Tour de Francia

Más que una recta final, lo que estos últimos días ha encarado la ciudad de Barcelona es el gran sprint final en los preparativos para que el Grand Départ del Tour de Francia, que por primera vez se lleva a cabo en Catalunya, se desarrolle con éxito. "Es el mayor acontecimiento deportivo que una ciudad puede encarar", declaraba el concejal d'Esports del Ayuntamiento de Barcelona, David Escudé, durante la rueda de prensa en que se detalló el dispositivo de movilidad. No en vano, en total quedarán cortadas un centenar de calles, se instalarán prácticamente 40.000 vallas de protección y las previsiones del Ayuntamiento de Barcelona apuntan a que el paso de la ronda gala atraerá a hasta 1,3 millones de aficionados a la ciudad.

La competición arrancará el fin de semana, pero este jueves 2 de julio tendrá lugar la popular presentación de los 23 equipos participantes, para la que el Ayuntamiento de Barcelona ha preparado un desfile de los ciclistas que comenzará en el recinto modernista de Sant Pau, bajará en línea recta por la avenida de Gaudí, y finalizará en el escenario dispuesto ante la Sagrada Família, cuya Torre de Jesús fue recientemente bendecida por el Papa León XIV durante su visita a Barcelona.

Descripción del mapa del desfile de presentación de los equipos del Tour en Sagrada Familia de Barcelona y las restricciones de tráfico.

Igualar la espectacularidad y el impacto mundial que tuvo el acto no será fácil, pero el consistorio barcelonés asegura haber preparado un espectáculo "dinámico" y lleno de sorpresas, con el que pretende "escribir una página en la historia del Tour que se lo ponga muy difícil a la próxima ciudad que acoja el Grand Départ", en palabras del concejal Escudé. Este jueves, el entorno de ambas joyas arquitectónicas barcelonesas quedará restringido al tráfico rodado. Se trata de un área de casi 1,5 km², que engloba una cincuentena de manzanas del Eixample. Las previsiones más optimistas del ayuntamiento apuntan a la asistencia de unas 80.000 personas.

Montaje de un paso peatonal elevado en la calle Mallorca con la calle Sicília, cerca de la Sagrada Familia, con motivo del dispositivo previsto para el paso del Tour de Francia, este martes / Zowy Voeten / EPC

Calles cortadas y afectaciones en la Ronda Litoral

Para el sábado, las calles cortadas ya no conforman un perímetro, sino que responden al recorrido de los ciclistas, que atravesará de norte a sur la ciudad, paralelamente a la línea de la costa. A partir de las 12:00 h, y hasta aproximadamente las 20:30 h, se cortarán las siguientes vías: Avinguda del Litoral, calle de Salvador Espriu, calle de Carmen Amaya, paseo de Calvell, paseo de Garcia Fària, calle Bac de Roda, calle Llull, calle de Josep Pla, calle de Cantàbria, rambla de Guipúscoa, calle Aragó, calle Lepanto, calle Mallorca, paseo de Gràcia, calle Tarragona, avenida de la Reina Maria Cristina, paseo de Santa Madrona, avenida de l'Estadi, calle de los Jocs del 92, calle Foc y paseo Olímpic. Podrían asistir entre 650.000 y 850.000 personas, prevé el consistorio.

Mapa del recorrido del Tour de Francia en Barcelona, etapa del 4 de julio.

Además, la Ronda Litoral sufrirá restricciones en sus accesos 23, 24 y 25. Concretamente, la salida del acceso 25 quedará cerrada en sentido Besòs, y también las 23 y 24 en el mismo sentido. La número 23, en sentido Llobregat, quedará abierta, aunque "prácticamente aislada, con uso limitado para tráfico residual". La salida 23 en sentido Llobregat estará cerrada y, en sentido Llobregat, quedarán abiertas la salida 24 (orientada solo para dirigirse al Parc del Fòrum y a Diagonal Mar) y la entrada 24.

En el caso del domingo, la afectación es mucho menor, y en buena medida quedará circunscrita a la montaña de Montjuic, donde el Ayuntamiento prevé la asistencia de entre 300.000 y 400.000 personas. A partir de las 12:00 h y hasta las 18:00 h (aunque en el ámbito de la montaña algunas calles pueden seguir cerradas hasta la madrugada), no se podrá circular por la calle de Collblanc, Travessera de les Corts, calle de Sants, calle de la Creu Coberta, avenida Reina Maria Cristina, avenida de Rius i Taulet, calle Lleida, calle Tamarit, avenida del Paral·lel, calle Palaudàries, paseo de Montjuic, calle Font-Trobada, avenida Miramar, carretera de Montjuic, calle del Castell, paseo del Migdia, paseo Olímpic, avenida del Estadi, calle Jocs del 92, calle Foc, paseo de la Zona Franca, calle Foneria, calle del Segura, calle del Polvorí y avenida de Francesc Ferrer i Guàrdia.

Mapa del recorrido del Tour de Francia en Barcelona, 5 de julio.

Puesta a punto del pavimento

El paso del Tour por Barcelona ya se ha dejado notar en las últimas semanas en parte del trayecto de las dos etapas en las que los ciclistas circularán por la capital catalana. El ayuntamiento ha reasfaltado 14 tramos de calzada por los que los ciclistas rodarán, en unas obras que ya finalizaron el fin de semana del 20 y el 21 de junio. El consistorio calcula que la puesta a punto de la vía pública ha abarcado 85.000 metros cuadrados. Unos trabajos que se han acometido para "asegurar el buen estado del pavimento" en el recorrido del pelotón.

La renovación del firme incluye la plataforma marina del Fòrum, desde donde partirá la contrarreloj por equipos. A su vez, se ha adecuado el tramo de la avenida Litoral, entre las calles Bac de Roda y Selva de Mar. Sin salir del distrito de Sant Martí, se han hecho obras en el paseo Calvell (entre la rotonda y el cruce con la calle Jonquera), en Bac de Roda (entre las calles Ramon Turró y Llull), en Llull (entre Selva de Mar y Josep Pla) y en Josep Pla (entre Pujades y Pallars).

Avenida Miramar, entre la calle Font-Trobada y la plaza Carlos Ibáñez, en Montjuïc, tramo incluido en las actuaciones de mejora del firme con motivo del paso del Tour de Francia, este martes. / Zowy Voeten / EPC

Tanto la crono de inicio como la segunda etapa —con salida desde Tarragona— acabarán coronando Montjuïc. En las inmediaciones a la montaña y en su seno, las tareas de reasfaltado se han extendido a la calle Tarragona (entre Diputació y Gran Via), la avenida de Rius i Taulet (entre las calles de la Guàrdia Urbana y Lleida), la calle Segura (entre Guadalquivir y Camí del Polvorí), la avenida Miramar (entre la calle Font-Trobada y la plaza Carlos Ibáñez), el paseo Olímpic y la avenida del Estadi. Además, se han hecho arreglos en la Travessera de Les Corts (entre la calle de Collblanc y la Riera Blanca) y en la avenida de la República Argentina (entre el viaducto y la plaza Lesseps). Cabe destacar que la carrera iba a pasar por esta última vía, pero las restricciones en Collserola por la peste porcina africana obligaron a los organizadores a variar la ruta.

El ayuntamiento no ha detallado por ahora el coste de los trabajos de reasfaltado. El gobierno municipal defiende que se trata de "una mejora que queda para la ciudad". A su vez, se ha comprometido a elaborar un informe final que haga balance del acontecimiento deportivo una vez que el Tour haya pasado por Barcelona y detallar los gastos que se han asumido con fondos públicos. Por el momento, eso sí, el conseller d'Esports, Berni Álvarez, ha anunciado en una entrevista a EL PERIÓDICO que el retorno económico del paso de la ronda gala por tierras catalanas "puede superar los 120 millones de euros".