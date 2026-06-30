La Generalitat sella el compromiso para comprar las Tres Xemeneies y su contorno al AMB por 42,7 millones

Las torres y la subestación eléctrica de la antigua central térmica de las Tres Xemeneies del Besòs pasarán en los próximos meses a manos de la Generalitat de Catalunya. El Govern se quedará así con la totalidad de las oficinas e instalaciones pendientes de construir para las empresas que se instalen en el futuro polo audiovisual que se ubicará en el límite entre Sant Adrià y Badalona. La administración catalana se hará al completo con la icónica planta desmantelada desembolsando algo más de 40 millones de euros de una subvención del Gobierno de España que ha transferido al Consorcio del Besòs, como EL PERIÓDICO informó días atrás. La próxima adquisición se ha sellado a través de un compromiso de compra por el que el Consorcio del Besòs garantiza que abonará 42,7 millones de euros al Área Metropolitana de Barcelona (AMB).

El AMB obtendrá la titularidad de las monumentales atalayas de 200 metros de altura de la antigua central de Endesa y la subestación aún operativa de la compañía y Red Eléctrica, en los que se prevé que se creen 67.869 metros cuadrados de espacios para que se afinquen las compañías que poblarán el ‘hub’ audiovisual. Front Marítim del Besòs (sociedad que gestiona los intereses de Endesa y Metrovacesa, los dos propietarios mayoritarios en el sector) ha accedido a ceder esas propiedades renunciando a indemnizaciones; a cambio, el proyecto de reparcelación le concede todo el suelo sobre el que se levantarán 1.069 domicilios de venta libre.

El AMB conseguirá la propiedad de los vestigios de las Tres Xemeneies de forma tan solo momentánea. Será fruto del reparto de beneficios y cargas acordado entre los dueños de las 32,36 hectáreas a remodelar entre la desembocadura del Besòs y la playa en el límite entre Sant Adrià y Badalona. Allí se concibe un nuevo barrio con al menos 1.783 viviendas, plazas hoteleras y un polo que reúna a empresas, universidades e instituciones del sector audiovisual, digital y del videojuego.

Contrato ratificado

La asignación de los solares que obtienen y los gastos que asumen los propietarios de fincas de la franja a transformar se aprobó inicialmente este mes de junio y se cuenta con que entre en vigor a finales de octubre. El consejo metropolitano ha ratificado esta mañana el contrato privado de promesa de compraventa entre el AMB y el Consorcio del Besòs.

El AMB señala que los 42,7 millones que ingresará por la venta “contribuirán a financiar las importantes cargas urbanísticas derivadas de la transformación” alrededor de las Tres Xemeneies. Los costes por la apertura de calles ahora inexistentes, la creación de un parque y el despliegue de la red de instalaciones, entre otras obras básicas para poblar la zona, se elevan a 99,3 millones de euros a sufragar entre los propietarios de terrenos y fincas en el sector. De ese importe, el AMB pagará 22,52 millones de euros.

La Generalitat confía la reforma de la última zona costera barcelonesa despoblada al Consorcio del Besòs. El ente adquirirá las Tres Xemeneies para llevar a cabo el plan del Govern, que idea adherir un voladizo que atraviese las torres a 36,50 metros de altura para alojar un proyecto de actividad económica que falta por definir. Además, la operación urbanística reserva 46.134 metros cuadrados para oficinas que se erigirán en el terreno que sigue ocupando la subestación eléctrica, pendiente de mudarse a unos 200 metros. Se pronostica que el desmontaje de la instalación de producción energética comience en el segundo trimestre de 2030 y concluya en 2032 para dejar un solar sobre el que edificar. La Generalitat ya es propietario de la nave de turbinas, la antigua sala de máquinas de las Tres Xemeneies que consiguió en 2023 sin coste y con el compromiso de asumir su rehabilitación. Durante esta semana, la nave es es la sede del Congreso Mundial de Arquitectura de Barcelona.

Si bien está comprometida, la compra aún no se ha materializado. Queda supeditada a que “el proyecto de reparcelación sea firme y se cumpla el resto de requisitos jurídicos, técnicos, presupuestarios y administrativos necesarios para formalizar la operación”, apunta el AMB. Añade que el contrato que el consejo metropolitano ha ratificado “establece anticipadamente las condiciones jurídicas y económicas de la futura operación”. También destaca que “aporta seguridad jurídica a todas las administraciones implicadas mientras finaliza la tramitación” de la reforma urbanística en torno a las Tres Xemeneies, donde se augura que las primeras obras arranquen en 2027.