El Tour de Francia en Barcelona: estas son las principales afectaciones a la movilidad y el transporte público

Barcelona desplegará un amplio dispositivo de movilidad con motivo de Grand Départ del Tour de Francia 2026, que tendrá lugar los días 2, 4 y 5 de julio. El acontecimiento comportará afectaciones en la circulación, el transporte público y varios servicios urbanos en buena parte de la ciudad. Los circuitos de la carrera estarán totalmente cerrados al tráfico, lo que generará una barrera física que no se podrá atravesar, más allá de los puntos habilitados. Todo esto comportará restricciones de acceso con vehículo privado en las zonas más próximas al recorrido, así como prohibiciones de estacionamiento en muchas calles desde días previos. A continuación se detallan las principales restricciones de tráfico, así como las afectaciones en los servicios de bus y de metro.

Jueves, 2 de julio

Corte de tráfico en la avenida Gaudí la noche del 1 de julio, por la colocación de barreras de protección.

Restricción completa del tráfico a partir de las 14:00 horas en el perímetro formado por las calles Sant Antoni Maria Claret, Castillejos, Ronda del Guinardó, Sant Quintí, Còrcega, Dos de Maig, Aragó, avenida Diagonal y calle Nàpols. Reapertura progresiva del tráfico tendrá lugar a partir de las 21:30 horas.

A partir de las 13:00 horas, la línea L2 no realizará parada en la estación de Sagrada Família y se cerrarán los accesos de la calle Marina, mientras que las entradas a la L5 por la calle Sardenya seguirán operativas.

Desvíos y modificaciones del recorrido de las líneas D50, H8, H10, V21, V23, 19, 33, 34, 47, 117, 191, 192, 100 y 101 de bus.

Descripción del mapa del desfile de presentación de los equipos del Tour en Sagrada Familia de Barcelona y las restricciones de tráfico.

Sábado, 4 de julio

Restricción al tráfico a partir de las 12:00 horas en las calles por donde transcurre la carrera, y cierre completo a partir de las 13:30 horas: Avinguda del Litoral, calle de Salvador Espriu, calle de Carmen Amaya, paseo de Calvell, paseo de Garcia Fària, calle Bac de Roda, calle Llull, calle de Josep Pla, calle de Cantàbria, rambla de Guipúscoa, calle Aragó, calle Lepanto, calle Mallorca, paseo de Gràcia, calle Tarragona, avenida de la Reina Maria Cristina, paseo de Santa Madrona, avenida de l'Estadi, calle de los Jocs del 92, calle Foc y paseo Olímpic. Las restricciones se levantarán a partir de las 20:30 horas.

El servicio de metro no se verá afectado, pero sí diversas líneas de bus, que circularán hasta los límites del circuito, donde harán cambios de sentido. Las líneas afectadas son D20, D50, H10, H12, H14, H16, V9, V11, V13, V15, V17, V19, V21, V23, V25, V27, V29, X2, X3, 6, 7, 13, 19, 22, 24, 33, 34, 39, 46, 47, 54, 55, 59, 62, 63, 65, 67, 91, 125, 136, 141, 150, 192, 100 y 101.

Desde las 06:00 horas del sábado se iniciará la retirada de vehículos a lo largo de todo el recorrido de la etapa.

El viernes 3 de julio, a partir de las 18:00 horas, estará prohibido estacionar en todo el recorrido de la contrarreloj.

Mapa del recorrido del Tour de Francia por Barcelona el 4 de julio.

Domingo, 5 de julio

Restricción al tráfico a partir de las 12:00 horas en las calles por donde transcurre la carrera, y cierre completo a partir de las 13:30 horas: calle de Collblanc, Travessera de les Corts, calle de Sants, calle de la Creu Coberta, avenida Reina Maria Cristina, avenida de Rius i Taulet, calle Lleida, calle Tamarit, avenida del Paral·lel, calle Palaudàries, paseo de Montjuic, calle Font-Trobada, avenida Miramar, carretera de Montjuic, calle del Castell, paseo del Migdia, paseo Olímpic, avenida del Estadi, calle Jocs del 92, calle Foc, paseo de la Zona Franca, calle Foneria, calle del Segura, calle del Polvorí, avenida de Francesc Ferrer i Guàrdia. Las restricciones comenzarán a decaer, progresivamente, a partir de las 18:00 horas.

El servicio de metro no se verá afectado, pero sí diversas líneas de bus, cuyo servicio quedará interrumpido durante el paso de los corredores: D20, D50, H8, H10, H12, H14, H16, V1, V3, V5, V7, V9, V11, X2, X3, 21, 46, 54, 55, 63, 65, 67, 68, 78, 100, 109, 13, 115, 121, 125, 150, 157.

Mapa del recorrido del Tour de Francia en Barcelona, 5 de julio.

En síntesis, el Ayuntamiento de Barcelona aconseja evitar el uso del vehículo privado y revisar con suficiente antelación los horarios y las afectaciones ante cualquier trayecto que implique el bus urbano. Asimismo, recomienda el uso de la red de metro para los tres días en que la ciudad acoge o bien la presentación de los equipos o alguna de las etapas de la ronda gala. De hecho, TMB ampliará la oferta entre un 30 y 40%.