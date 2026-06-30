Santa Coloma instalará una pantalla para seguir a la selección española si llega a semifinales del Mundial de fútbol

El Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet instalará una pantalla gigante para que la ciudadanía pueda seguir los partidos de la selección española de fútbol en caso de que acceda a las semifinales y a la final del Mundial.

La alcaldesa de Santa Coloma, Mireia González, anunció este lunes esta iniciativa durante la celebración del Pleno municipal. González destacó que el objetivo es volver a ofrecer un espacio para vivir y compartir los grandes partidos de la selección.

La propuesta está en la línea de lo dispuesto en anteriores torneos internacionales, cuando el municipio ya habilitó pantallas gigantes cuando tanto la selección española masculina como la femenina llegaron a las fases finales de competiciones de máximo nivel.

La pantalla gigante volverá a estar instalada, como en años anteriores, en la plaza de la Vila. Desde allá se podrá seguir el hipotético partido de España en las semifinales (que podría ser el 14 o 15 de julio) a las 21.00 horas y, en caso de llegar a la final, el partido del 19 de julio, también a las 21.00 horas.