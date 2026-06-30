El Prat estrena una nueva línea de bus directa al Hospital de Bellvitge

Ir en transporte público desde El Prat de Llobregat hasta el Hospital de Bellvitge será más fácil a partir del 1 de julio. El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y el Ayuntamiento del Prat pondrán en marcha la nueva línea de Bus Metropolitano L22, que conectará directamente el municipio con el centro sanitario de referencia de la ciudad. La mejora llega acompañada de cambios en otras cinco líneas: PR1, PR2, PR3, L20 y L78.

La nueva L22 funcionará de lunes a viernes laborables durante todo el año, entre las 7.00 y las 21.00 horas, con una frecuencia de paso de una hora. El recorrido permitirá llegar tanto al acceso principal del Hospital de Bellvitge como al servicio de urgencias, además de dar servicio al Hospital Oncológico y al entorno de la Facultad de Medicina.

La línea recupera y amplía una conexión que ya se probó en una experiencia piloto durante los años 2023 y 2024. Ahora, según han explicado la AMB y el Ayuntamiento, se pone en marcha de nuevo para responder a la demanda vecinal de una mejor conexión con el hospital.

El recorrido de la L22 saldrá del Prat por la avenida de Josep Anselm Clavé, tras circular por la avenida de la Verge de Montserrat, la avenida del Remolar y la estación de Rodalies. Una vez cruzado el río, el autobús parará en las cocheras de TMB y en el Hospital Oncológico antes de llegar al Hospital de Bellvitge.

La alcaldesa del Prat, Alba Bou, ha defendido que los cambios buscan adaptar el transporte público a la evolución de la ciudad. “Las ciudades van cambiando, crecen, y hay nuevos residentes que demandan y necesitan nuevos servicios”, ha afirmado durante la presentación de las novedades. Bou ha subrayado que garantizar un buen transporte público es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía y del consistorio.

El teniente de alcaldía de Acción Institucional, Proyectos Urbanos y Movilidad, Juan Pedro Pérez, ha destacado que la nueva línea “lleva directamente a consultas externas, a urgencias y a la Facultad de Medicina”. También ha remarcado que funcionará por la mañana y por la tarde porque “las visitas médicas se hacen a lo largo del día”.

Además de la nueva conexión con Bellvitge, la AMB y el Ayuntamiento introducirán cambios en varias líneas que circulan por el centro del Prat. Las urbanas PR1, PR2 y PR3, junto con la metropolitana L20, modificarán su recorrido para dejar de pasar por calles estrechas como Joan Maragall y Enric Borràs y circular por vías más amplias, como Josep Anselm Clavé, les Moreres y lo Gaiter del Llobregat.

Con este cambio, el servicio se acercará a equipamientos como el Centre Cívic Palmira Domènech, la Escola d’Oficis, la Escola d’Idiomes, los institutos Illa dels Banyols y Salvador Dalí y el nuevo edificio municipal de Serveis a les Persones.

La línea L78, que conecta El Prat con Sant Boi de Llobregat, también cambiará su itinerario. El nuevo recorrido permitirá ampliar la cobertura en los barrios del Eixample Sud y la Barceloneta, que tendrán una conexión más directa con la estación de Rodalies y Metro.

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El director de Movilidad, Transporte y Sostenibilidad de la AMB, Joan Maria Bigas, ha asegurado que las modificaciones buscan crear una red de Bus Metropolitano “más cercana y adaptada a las necesidades” de los vecinos. Según la AMB, los cambios responden tanto a la demanda actual como al crecimiento urbanístico y a las nuevas necesidades de movilidad del municipio.