La oposición de L'Hospitalet tumba el primer paquete de inversiones para la reforma del Samontà

El PSC, partido que gobierna en solitario y en minoría en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), ha llevado al Pleno municipal de este 30 de junio la aprobación del encargo de gestión que aspiraba a formalizar la primera gran aportación económica del Ayuntamiento de L'Hospitalet al Consorcio para la Reforma de la Granvia y el Samontà. Un órgano mancomunado entre consistorio y Generalitat para llevar que debe materializar los proyectos de regeneración urbana y social que requieren los barrios del norte, los más densos de Europa y unos de los más vulnerables del área de Barcelona. El ejecutivo local buscaba movilizar una inversión inicial de 21 millones de euros entre 2026 y 2029 para "empezar la ejecución del Plan del Samontà". Con todo, los partidos de la oposición —ERC-EUiA, PP, Vox y Comuns— han votado en contra. Entre sus argumentos, han tachado la propuesta de "electoralista" al incluir promesas de campañas anteriores y han reprochado la falta de negociación y consenso con las entidades y vecinos de los barrios afectados.

Tras el bloqueo, el alcalde de L'Hospitalet, David Quirós, ha reivindicado su propuesta para los barrios del norte, uno de sus proyectos más reivindicados desde que se hizo con la vara de mando de la segunda ciudad. Un plan, ha recordado, que aspira a invertir 350 millones de euros en 10 años. "Los encargos que se hacían al consorcio son para elaborar proyectos y luego licitarlos. Son los tiempos de la administración", ha apuntado Quirós, quien ha insistido en que, pese al no de la oposición, desde su partido no dan "un paso atrás": "Seguiremos trabajando para que los proyectos lleguen al consorcio. Y es lo que haremos durante el próximo año porque tenemos que trabajar por la mejora y transformación de la ciudad".

Fuentes socialistas explican que, para poder tirar adelante y licitar, al menos, algunos de los proyectos que se incluían en este primer paquete de inversiones buscarán que puedan impulsarse a través de financiación de la Generalitat de Catalunya —que, por ejemplo, en los presupuestos que prevé aprobar en breve, reserva tres millones para el Samontà— o movilizar los remanentes del propio consorcio, aunque estas cuestiones todavía estan en conversaciones. Además, no descartan en volver a llevar al Pleno el engargo de gestión otros paquetes de medidas para la regeneración del Samontà, como medidas sociales, dado que cada encargo va vinculado a "un ámbito concreto" del presupuesto.

Acusaciones cruzadas

Este primer paquete rechazado en el Pleno incluía así medidas como la transformación de la avenida Catalunya en un gran eje verde; la duplicación de la superficie del jardín de Los Diablos; la creación de nuevas "islas verdes" en torno a la antigua fábrica SAS o la renovación integral del parque de la Torrassa. Los partidos de la oposición, sin embargo, han reprochado al gobierno municipal que estos proyectos ya se habían prometido con anterioridad y que ahora se vuelven a anunciar a menos de un año de las municipales.

"Ni son nuevas, ni responden a ninguna estrategia definida y trabajada. Es una simple suma de incumplimientos que ahora vuelven a vender como nuevos", ha dicho el portavoz de ERC-EUiA, Jaume Graells. En una línea similar se han manifestado Sonia Esplugas, del PP; Francisco González, de Vox; y Manuel Domínguez, de los Comuns. Los distintos partidos han acusado así al PSC de iniciar su "particular precampaña electoral".

La misma crítica ha hecho el PSC a los partidos de la oposición. El concejal de gobierno José Antonio Alcaide ha insistido que este encargo "no era una declaración de intenciones" y que ponía a disposición del consorcio 21 millones de euros de las arcas municipales para que el consorcio empezase a promover proyectos. "El Samontà necesita decisiones y no escusas. Quien vote en contra tendrá que explicar por qué prefiere retrasar actuaciones. Queda bastante claro quién está en campaña electoral", ha insistido Alcaide.

Pleno dividido

En cualquier caso, la votación del Pleno ha permitido evidenciar la división entre el gobierno y el resto de grupos del hemiciclo, algo que, de hecho, ya quedó claro el pasado mes de diciembre después de que el alcalde Quirós tuviera que someterse a una cuestión de confianza para poder aprobar el presupuesto municipal de este año 2026. La portavoz del PP lo ha explicitado en su intervención: "Lo han llevado a espaldas de todo el mundo, solos. Pues se han quedado solos".

Más allá de los proyectos antes mencionados, el ejecutivo de L'Hospitalet aspiraba a impulsar también la redacción del 'masterplan del Samontà', el documento que "definirá la estrategia global de regeneración urbana de este ámbito en los próximos años", así como "fijar los objetivos y actuaciones prioritarias en vivienda, inversión social, desarrollo económico, mejora ambiental e intervención comunitaria, incorporando mecanismos de participación de las administraciones, las entidades, la ciudadanía y los grupos municipales".

Así, el portavoz de los Comuns —partido que, tras la llegada de Quirós a la alcaldía permitió al ejecutivo local sacar adelante presupuestos y algunos de sus principales proyectos— ha reconocido que coinciden en la diagnosis del gobierno respecto a la situación del Samontà y que, en este primer paquete de medidas, había "propuestas positivas", pero ha insistido que muchas de ellas son promesas que vienen, incluso, de la época de Núria Marín como alcaldesa y ha reprochado que no se haya tenido en cuenta a las entidades. Algo que desde el gobierno local niegan y defienden que sí que han mantenido reuniones.

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Así, Domínguez ha criticado que las primeras medidas sean de carácter urbanístico y no social. Una línea compartida por Graells y Francisco González, quien ha destacado que "empezar por un plan urbanístico no va a solucionar los problemas". "Una regeneración urbanística no lleva consigo una regeneración social", ha añadido.