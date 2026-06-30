Nueve cruceros debutan este año en Barcelona: el puerto prima ser puerto base y barcos sostenibles

Como primer puerto de cruceros del Mediterráneo, Barcelona se convertirá de nuevo este año en escaparate de diversas novedades mundiales de la industria, con un total de nueve barcos de última generación que recalarán por primera vez en la ciudad. Serán de tamaños y características dispares, en un momento en que se mantiene la construcción de 'gigantes' ya planificados hace unos años, pero crece la apuesta por los de tamaño medio y los pequeños buques de lujo. En la capital catalana, los considerados premium y los más elitistas supondrán este año un 34% de los cruceros que la visiten. Y por otro lado, un 65% de la oferta tendrán capacidad para menos de 5.000 pasajeros. La cifra que más interesa al Port de Barcelona, no obstante, es la evolución al alza de los barcos que utilizan energías más limpias: el año pasado, el 45% de los viajeros que llegaron al Port lo hicieron en naves propulsadas por gas natural licuado (GNL).

Fuentes del puerto barcelonés destacan la progresión de la ciudad en este sentido y el hecho de que atraer a cruceros recién estrenados supone que estos cuentan con las últimas tecnologías y políticas de sostenibilidad, lo que les hace menos contaminantes. Un 57% de la nómina de este año tendrán menos de 10 años de antigüedad. Y si en 2024 las escalas de barcos propulsados con gas fueron un 23,3%, el año pasado ya representaron el 27,7%. El ahorro de emisiones de oxídos de nitrógeno fue del 24,3%, respecto a combustibles sólidos tradicionales.

Una suite del nuevo Seven Seas Prestige, que se presentará en Barcelona en diciembre. / RSS

En lo que va de año, hasta mayo, de 303 cruceros, 87 utilizaban GNL. Pero la proporción aún es mayor respecto al ratio de pasajeros, ya que de algo más de 1,3 millones de movimientos de cruceristas hasta mayo (correspondientes a 784.762 personas porque los que empiezan y acaban ruta se cuentan dos veces), 596.580 correspondían a barcos con dicho suministro.

En los próximos años, el reto es dar el salto al sistema OPS, que permite a los barcos el suministro eléctrico desde tierra, en el que se trabaja desde hace años. Recientemente se adjudicó la obra para implantar esta operativa en la futura terminal G de cruceros, que operará a partir de 2027 la naviera Royal Caribbean.

Precisamente, el fichaje más importante del año en Barcelona es un barco de esta naviera, que en este caso se propulsa también GNL. El 'Legend of the Seas', que se ha presentado este lunes en Málaga es el tercero de la clase Icon, diseñada por la compañía, con una eslora de 364,5 metros, que junto a sus hermanos copan el podio de los mayores del mundo. La compañía estadounidense ha apostado por Barcelona y Civitavecchia (Roma) para sus inicios y finales de ruta en el Mediterráneo hasta octubre. Puerto y ayuntamiento trabajan precisamente para primar la actividad de puerto base (en 2025 fueron el 58% de pasajeros) y minimizar la cuota de escalas de unas horas.

El Port trata de distribuir las escalas de modo en que no haya puntas de saturación, que el próximo julio tendrán como días punta los domingos con cinco cruceros, sobre todo como puerto base. La primera vez que visitará Barcelona será el próximo martes, utilizando a la vez las terminales B y C del Adossat. Esta ciudad flotante, con 248.663 toneladas de registro bruto y capacidad para más de 5.610 pasajeros en ocupación doble, y más de 7.000 en triple, además de 2.350 tripulantes, cuenta con un diseño pensado para todos los públicos, pero sobre todo familias. Se distingue por contar con un Central Park con 30.500 plantas, el mayor parque acuático en altamar con seis toboganes, siete piscinas, 28 opciones gastronómicas (también récord) y hasta suites de tres pisos. A partir de agosto hará salidas semanales desde la capital catalana, como puerto base.

Nuevo crucero Legend of the Seas de Royal Caribbean, que hará salidas desde Barcelona este verano. / RCI

Debuts a final de año

Otro gran barco que debutará en la ciudad este año, aunque habrá que esperar a diciembre, el MSC World Asia, también tercero de su serie. Tendrá a la ciudad como puerto base tanto en la temporada de invierno 2026/27 como en el verano de 2027. Aporta siete distritos diferenciados, más de 40 bares, salones y restaurantes, una nueva World Promenade, el tobogán seco más largo en el mar --con 81,3 metros de recorrido e inspirado en los Jardines de la Bahía de Singapur--, concebido como un destino en sí mismo. También hará rutas por el Mediterráneo occidental.

Las novedades incluyen un barco de categoría premium (mayor proporción de tripulación por pasajero y espacios) como es el nuevo Mein Schiff Flow, de 333 metros y con capacidad para 4.000 viajeros, centrado en el mercado alemán pero que busca atraer a un pasaje europeo que valore la calidad del servicio. Sus rutas incluyen varias escalas en Barcelona.

En la categoría de máximo lujo, el plato fuerte los servirá la naviera Regent Seven Seas Cruises, que ha elegido a la capital catalana para el estreno mundial de su nuevo buque insignia, el Seven Seas Prestige, el próximo 13 de diciembre. Se trata del primer navío de una nueva clase que la naviera lanza en una década, con novedades en alojamiento y gastronomía, y zarpará rumbo a Miami con una travesía transatlántica de 14 noches.

Entre otras novedades, también se estrenará en la ciudad el nuevo barco del sello de lujo Explora de MSC, que traerá en agosto el Explora III, redoblando su apuesta por la gama de élite con salidas desde la ciudad.