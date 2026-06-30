Luz verde al plan del nuevo Hospital del Vallès para atender a 175.000 vecinos

Lo que hoy es un entorno degradado, marcado por solares sin uso y por el paso de grandes vías como la N-150 y la C-58, se prepara para convertirse en uno de los grandes desarrollos urbanísticos del Vallès. El futuro Hospital Ernest Lluch, previsto entre Cerdanyola del Vallès, Montcada i Reixac y Ripollet, empieza a tomar forma sobre el papel junto al nuevo barrio que deberá crecer a su alrededor.

El Consell Metropolità del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha aprobado este martes 30 de junio, de forma provisional, el Pla parcial urbanístic del sector Hospital Ernest Lluch. Con este trámite, el proyecto podrá enviarse ahora a la Generalitat para su aprobación definitiva, después de un año y medio de recorrido administrativo. El Consell Metropolità ya dio luz verde inicial al plan el 30 de enero de 2024, paso previo a la aprobación provisional acordada ahora.

El documento concreta cómo deberán urbanizarse y edificarse los terrenos situados en el entorno del futuro centro sanitario, que dará servicio a unos 175.000 vecinos de Barberà del Vallès, Badia del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Ripollet y Montcada i Reixac y dependerá del Parc Taulí de Sabadell.

El nuevo Hospital

La propuesta parte del modelo territorial previsto por el Pla director urbanístic metropolità y por las modificaciones del Pla general metropolità. Su eje será una avenida metropolitana pensada para integrar distintos tipos de movilidad: aceras amplias, carriles bici, espacios de circulación y paradas de autobús.

Esta futura avenida deberá coser un ámbito que hasta ahora ha funcionado más como espacio de paso que como zona urbana. La planificación prevé también una secuencia de plazas. Así, el documento incorpora además una presencia significativa de zonas verdes, con el objetivo de mejorar la calidad ambiental. La transformación está vinculada también a la futura pacificación de la N-150, concebida como una avenida metropolitana o avenida del Vallès, entre Montcada i Reixac y Barberà del Vallès.

Gráfico

Uno de los puntos centrales del plan es la vivienda. Las nuevas edificaciones se destinarán en un 80% a uso residencial y en un 20% a usos terciarios y comerciales, en su mayoría en planta baja. La mitad del techo residencial será de protección oficial, lo que permitirá crear unos 400 nuevos pisos protegidos. De estos, aproximadamente la mitad serán de alquiler.

Además, el nuevo enclave albergará centros comerciales, oficinas, centros religiosos y colegios, entre otros equipamientos privados aún por definir, según consta en los estudios adjuntos a los que accedió este diario.

Alta demanda sanitaria

La saturación hospitalaria es una realidad en gran parte de Catalunya con un impacto directo en municipios y comarcas. Para el Vallès Occidental no es un tema menor: además de la congestión actual generalizada en los últimos años, existe una demanda desde décadas en torno a la escasez de centros de salud en la comarca vallesana.

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De hecho, Salut puso encima de la mesa la reactivación del proyecto en 2020 debido a "la elevada presión asistencial que diariamente gestiona el Hospital Parc Taulí de Sabadell [centro de referencia comarcal] y la deficiencia de recursos en diferentes ámbitos de atención en este territorio", expusieron fuentes de Salut en aquel momento. Se prevé la ejecución del proyecto en unos cinco años, con un coste estimado de unos 50 millones de euros.