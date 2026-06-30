Incremento de la demanda de Bicing en Barcelona: las medidas de verano para dar respuesta

Desde que en 2019 se renovó el modelo de Bicing, el servicio ha superado los 100 millones de viajes, según los datos registrados el pasado marzo de este año. Sólo durante 2025 se registraron 19,5 millones de usos y más de 166.000 personas abonadas, alcanzando en septiembre un récord de 76.397 viajes en un solo día. De esta forma, se evidencia la consolidación como opción de movilidad cotidiana en Barcelona.

Durante los meses de verano, Bicing concentra algunos momentos de mayor demanda en la zona de las playas. Concretamente, la empresa ha identificado un incremento de la actividad superior al 50%, dependiendo de la hora, en las estaciones situadas en las zonas más cercanas al litoral, lo que dificulta encontrar bicicletas o anclajes disponibles.

Bicing es consciente de la situación y en este contexto, ha anunciado este mes de junio que reforzará el servicio este verano. Destinará un 42% del personal a regular el servicio en esa zona de playas, es decir, a las estaciones situadas a primera línea de mar y a su entorno inmediato. Esto se traduce en que retirarán alrededor del 40% de las bicis de primera línea de mar y las distribuirán por la ciudad y ampliarán la flota de vehículos de distribución de bicis en las zonas con mayor demanda.

De forma periódica, Bicing realiza informes de satisfacción que les permite conocer de primera mano la opinión de los usuarios del servicio, que ellos han determinado que esta información "es clave a la hora de definir la evolución de nuestros servicios digitales y implementar nuevas funcionalidades a SMOU". El refuerzo del servicio anunciado se aplica a una mejora de la 'app' de Bicing, SMOU. Esta vez, también se han basado en las respuestas de los formularios que han rellenado los distintos usuarios para establecer las nuevas funcionalidades.

Entre las nuevas funcionalidades, se permitirá a los usuarios guardar las estaciones que utiliza habitualmente para consultar su disponibilidad de forma más ágil. También se ha modificado el mapa para que, una vez tomada la bici, éste sólo le muestre la información de anclajes disponibles, facilitando así la localización de una estación donde dejarla. De hecho, según el informe de Satisfacción de Cliente de 2025 de Bicing, entre las funcionalidades más valoradas de SMOU hay la consulta de bicis y anclajes disponibles (81%) y la localización d estaciones al mapa (73%), en definitiva es una confirmación de su foma de hacer.

Detalle de las bicicletas de un vistazo

Bicing ha anunciado que siguen trabajando para que los usuarios puedan ver el detalle de las bicicletas disponibles de un vistazo, pero esta última mejora estará disponible en la próxima versión de la 'app', ya que "cualquier actualización se planifica de forma conjunta con los 20 servicios integrados en la aplicación para garantir que todas las novedades estén plenamente operativas antes de su lanzamiento".

Además, Bicing recomienda utilitzar las estaciones de segunda línea, en vez de las de primera. Mientras que las de primera se encuentran más cercanas al frente marítimo y acostumbran a concentrar una mayor demanda, las de segunda línea "permiten encontrar una bicicleta o un anclaje más facilmente y contribuyen a repartir mejor la demanda dentro de la red", aseguran fuentes municipales.

Desde Bicing afirman que "el servicio ha logrado formar parte de la movilidad cotidiana de los barceloneses y barcelonesas" y, por tanto, de forma natural en los meses de verano se intensifica la actividad en las zonas de playa. De esta forma, todas estas reformas forman parte del proceso contínuo de adaptación a las necesidades reales de los usuarios.