El gigante de la automoción Motherson elige L'Hospitalet para su nueva sede operativa en el área de Barcelona

Motherson, uno de los principales proveedores mundiales de componentes para la industria de la automoción, ha alquilado 875 metros cuadrados de espacio de oficinas en la plaza de Europa, en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), con el objetivo de ampliar su capacidad operativa y ofrecer un mejor servicio a sus clientes desde un entorno corporativo bien comunicado. El inmueble, propiedad de Mersan Invest, se ubica en una zona empresarial consolidada del área metropolitana de Barcelona. Así lo explica la comercializadora Forcadell en un comunicado, empresa que ha asesorado a Motherson en la operación.

El edificio de oficinas situado entre los números 22 y 24 de la plaza de Europa destaca por ofrecer un entorno de "trabajo de alta calidad, con espacios amplios y versátiles que permiten configurar oficinas adaptadas a distintos modelos organizativos". Forcadell señala que la abundante luz natural, la imagen contemporánea del edificio y sus servicios complementarios convierten este activo en "una opción atractiva para compañías que buscan combinar funcionalidad, bienestar y representatividad en una ubicación estratégica".

En este sentido, también remarcan que la plaza Europa, ubicada junto a la Granvía hospitalense, ofrece buenas comunicaciones tanto en transporte público como privado, dado que cuenta con enlaces con la línea L9 de metro y los Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) en la parada de Europa-Fira, así como con diversas líneas de autobús, y se encuentra a 10 minutos tanto del aeropuerto como de Barcelona ciudad.

“Esta operación refleja el interés de las empresas internacionales por espacios de oficinas eficientes, bien conectados y con prestaciones técnicas alineadas con las necesidades actuales del mercado”, señala Manel de Bes, director de Oficinas de Forcadell. “La plaza de Europa 22-24 combina accesibilidad, calidad del inmueble y un posicionamiento empresarial que aporta valor a proyectos de expansión como el de Motherson”, añade.

El grupo Motherson diseña y fabrica soluciones clave para prácticamente todos los grandes fabricantes de vehículos del mundo, incluidos sistemas de visión, componentes interiores y exteriores, así como arneses de cableado eléctrico. Con una extensa red internacional de centros productivos y de ingeniería, la compañía opera centenares de instalaciones en distintos mercados y mantiene presencia industrial en España para dar servicio directo a importantes fabricantes del sector.