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73 amarres disponibles

La firma Mirazur Capital se convierte en accionista mayoritario de la Marina Port Vell

La Marina Port Vell concentrará las experiencias más exclusivas durante la Copa América en Barcelona

Marina Port Vell Barcelona invertirá 20 millones para ser líder en superyates

La Marina Port Vell, junto a la Barceloneta, esta semana.

La Marina Port Vell, junto a la Barceloneta, esta semana. / Jordi Otix

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EFE

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Barcelona
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La firma de gestión de inversiones alternativas Mirazur Capital, con sede en Mónaco, se ha convertido en accionista mayoritario de Marina Port Vell, marina de superyates de Barcelona. Según ha informado Marina Port Vell en un comunicado, esta firma, que también tiene oficinas en Madrid y Luxemburgo, mantendrá al actual equipo directivo de Marina Port Vell, encabezado por Ignacio Erroz, con el objetivo de dar continuidad al modelo de gestión y acometer una nueva etapa de crecimiento.

Según aseguró ayer 'Crónica Global', Mirazur Capital ha comprado el 52% del capital al banco de inversión catarí QInvest. Fuentes de Marina Port Vell han confirmado la identidad del vendedor, si bien han declinado dar detalles sobre el porcentaje adquirido.

Con esta operación, Mirazur Capital, que resalta que Marina Port Vell es un referente internacional en el sector, subraya que pretende consolidar una plataforma de marinas prémium y desarrollar una propuesta de valor diferenciada. La marina dispone actualmente de 73 amarres, capacidad para embarcaciones de hasta 190 metros de eslora y un muelle de 400 metros, uno de los más largos del Mediterráneo, lo que le permite acoger simultáneamente algunos de los mayores superyates del mundo y reforzar el posicionamiento de Barcelona como destino náutico internacional.

El director general de Marina Port Vell, Ignacio Erroz, ha asegurado que la entrada de Mirazur Capital supone un reconocimiento al trabajo desarrollado durante los últimos años y permitirá afrontar una nueva etapa de crecimiento para consolidar a Barcelona como uno de los principales referentes mundiales del sector.

Por su parte, el socio director de Mirazur Capital, Marcos Pellejero Ibáñez, ha señalado que la adquisición refuerza la estrategia de la firma de invertir en activos considerados "irremplazables" y de impulsar la profesionalización del sector de las marinas de superyates mediante una gestión a largo plazo.

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Mirazur Capital gestiona más de 1.000 millones de euros en activos y lleva a cabo inversiones en mercados públicos y privados, entre ellas activos inmobiliarios y otros como marinas de superyates, uno de los segmentos por los que la firma apuesta para ampliar su presencia en el Mediterráneo.

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