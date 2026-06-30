BeLog
Una empresa convertirá un antiguo suelo industrial de Terrassa en una nave logística
La compañía BeLog ha comprado un terreno de casi 16.000 metros cuadrados para desarrollar una plataforma en una zona bien conectada con el área metropolitana
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Terrassa (Vallès Occidental) acogerá una nueva plataforma logística en un solar abandonado de 15.922 metros cuadrados. La empresa BeLog Investment Management ha adquirido el terreno con el objetivo de desarrollar una nave de aproximadamente 11.600 metros cuadrados de superficie bruta alquilable, según ha informado la consultora Forcadell.
El proyecto se sitúa en la primera corona logística de Barcelona, una zona donde, según la compañía, existe escasez de suelo disponible y de oportunidades de inversión. El activo se encuentra a unos 30 kilómetros de Barcelona, con acceso desde la C-58 y conexión con el área metropolitana, el puerto y el aeropuerto.
La operación se enmarca en la estrategia de crecimiento de BeLog en Barcelona. “Pese a la escasez de terrenos disponibles y de oportunidades de inversión a Barcelona, continuamos aprovechando nuestra red local y nuestra experiencia en desarrollo para buscar, adquirir y desarrollar oportunidades atractivas fuera de mercado en ubicaciones estratégicas”, afirma Xavier Novell, socio y director de operaciones de BeLog.
Desde Forcadell, el director de Industrial-Logística, Gerard Plana, asegura que la compra confirma el interés del mercado por activos logísticos bien ubicados y con capacidad para responder a la demanda de espacios eficientes y conectados. Según Plana, el proyecto destaca por su localización, dimensión y potencial de desarrollo “en un entorno donde la disponibilidad continúa siendo limitada”.
Tras esta operación, la cartera de BeLog se acerca a los 550.000 metros cuadrados distribuidos en 27 activos logísticos en propiedad o bajo gestión. La compañía, creada en 2023, está especializada en la inversión, gestión y desarrollo de activos logísticos en la península Ibérica y opera tanto para inversores institucionales como a través de proyectos coinvertidos por la propia firma.
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