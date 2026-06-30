Cultura catalana
Los Castellers de Barcelona baten un récord histórico con los castells más altos del mundo en los Alpes suizos
La colla levanta tres castells a 3.450 metros de altitud en Suiza, superando la marca que estaba vigente desde el 2020
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Los Castellers de Barcelona levantaron la semana pasada varios castells y pilares en Jungfraujoch (Suiza), una estación ferroviaria situada a más de 3.450 metros de altitud, acompañados por los locales Castellers de Lausana. Con esta actuación, la colla barcelonesa ha hecho historia al construir los castells realizados a mayor altitud de todos los tiempos.
La exhibición, celebrada en el conocido como 'Top of Europe', ha incluido un 3 de 7, un 4 de 7 y un 5 de 6 frente al glaciar Aletsch, el mayor de los Alpes y declarado Patrimonio Mundial de la Unesco. La presidenta de la colla, Maria López, ha destacado a la agencia ACN el mérito de haber desplazado a más de 180 personas hasta el Jungfrau y ha calificado el logro de "privilegio", ya que permite "promover la cultura catalana por todo el mundo".
Récords anteriores
Así, la formación de la camisa roja ha superado el récord que hasta ahora ostentaban los Bordegassos de Vilanova, que en 2020 levantaron un castell en la cima del Aneto (3.404 metros). Anteriormente, en 2017, los Castellers de l'Alt Maresme descargaron un pilar de 4 en la Pica d'Estats (3.143 metros), la montaña más alta del Pirineo catalán.
En el caso de Jungfraujoch, aunque la expedición pudo acceder gracias al ferrocarril de alta montaña, los participantes tuvieron que afrontar las condiciones propias de la alta montaña, como las bajas temperaturas y la menor concentración de oxígeno.
Una expedición de casi 200 castellers
Maria López ha explicado a la agencia ACN que los integrantes de la colla llegaron a Suiza por distintos medios de transporte. Algunos viajaron en coche, otros en autobús o avión, e incluso hubo participantes que recorrieron parte del trayecto en bicicleta desde Albertville. En total, la expedición reunió a 180 castellers de Barcelona, a los que se sumó una veintena de miembros de Lausana.
Poco antes del inicio de la actuación, la presidenta reconoció que todavía no eran plenamente conscientes de estar haciendo historia y consideró que será al regresar del viaje cuando puedan valorar la dimensión del logro. La meteorología acompañó durante toda la jornada, con cielo despejado y temperaturas frescas, mientras que la actuación comenzó poco después del mediodía sobre una plataforma de nieve con la cima del Jungfrau como telón de fondo.
Gira castellera por Suiza
Durante más de una hora, los Castellers de Barcelona levantaron tres castells y seis pilares. En estos últimos desplegaron tanto la senyera como la bandera de Suiza. Tras completar la exhibición, la emoción se desbordó entre los participantes, que celebraron la hazaña con los cánticos tradicionales de la colla, interpretaron 'Els Segadors' y lanzaron proclamas a favor de Catalunya.
Más allá del récord logrado en el Jungfrau, la gira de los Castellers de Barcelona por Suiza, que duró hasta el sábado pasado, buscaba también impulsar el mundo casteller fuera de Catalunya. El 27 de junio, la colla apadrinó la presentación oficial de los Castellers de Lausana, una agrupación suiza creada en 2023. El recorrido también incluyó actuaciones en lugares emblemáticos como el castillo de Chillon, en Montreux, y el Museo Olímpico de Lausana.
Respaldo suizo
La expedición ha movilizado a cerca de 200 personas gracias a la colaboración con la Oficina de Turismo de Suiza en Barcelona. Este acuerdo ha facilitado todos los desplazamientos mediante el Swiss Travel Pass, además de la coordinación con los Ferrocarriles del Jungfrau y el apoyo logístico para la estancia en Interlaken y el resto de actividades previstas en distintas localidades suizas.
El viaje también ha contado con el respaldo de Som Connexió, cooperativa ética de telecomunicaciones, y de la empresa tecnológica barcelonesa ILovePDF, socios estratégicos de la iniciativa.
Por su parte, Cris Gallardo, responsable de Marketing de la Oficina de Turismo de Suiza en Barcelona, ha explicado que la idea de organizar una actuación castellera en los Alpes surgió el año pasado, cuando conocieron que los Castellers de Barcelona viajarían al país para apadrinar a la colla de Lausana. Según ha relatado, cuando propusieron levantar torres humanas sobre un glaciar, muchos los tomaron por "locos", pero tras un intenso trabajo de coordinación el proyecto se ha convertido en un éxito. Gallardo también ha destacado que la iniciativa ha unido dos Patrimonios de la Humanidad: los castells y el glaciar Aletsch, en una imagen que ha definido como "muy bonita y muy humana a nivel global".
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