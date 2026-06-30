Fuego
Estabilizado el incendio en una nave de la farmacéutica Almirall en Sant Andreu de la Barca
Protecció Civil ha activado el plan de riesgo químico Plaseqcat en fase de categoría 1
Pequeño susto en Sant Andreu de la Barca. Un incendio ha empezado a quemar una nave de la farmacéutiva Almirall este martes por la noche ubicada en la carretera de Martorell del municipio del Baix Llobregat (Barcelona). Nueve dotaciones de los Bombers de la Generalitat se han dirigido a la instalación tras recibir el aviso a las 21:49 horas para controlar y exinguir el fuego, que ha sido estabilizado poco antes de medianoche y ha afectado a una zona de 200 metos cuadrados con material corrosivo y aceite.
Según el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), todos los trabajadores que se encontraban en la instalación en el momento del incendio han podido salir fuera de la nave y ninguna persona ha resultado herida.
Entre las dotaciones del cuerpo de emergencias se ha sumado una autoescala, un furgón de riesgo químico, cinco camiones de agua y dos vehículos ligeros de coordinación y mando. También se han activado los bomberos de la empresa. Y por su parte, Protecció Civil ha activado el plan de riesgo químico Plaseqcat en fase de categoría 1 para hacer seguimiento, que tras la estabilización del incendio han mantenido en fase de prealerta.
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