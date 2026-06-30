Barcelona atiende a unos 87.000 inmigrantes que aspiran a obtener la regularización

Desde que el proceso extraordinario de regularización comenzara a mediados de abril, el Ayuntamiento de Barcelona ha atendido a unos 87.000 inmigrantes que quieren salir de la alegalidad y obtener el permiso de residencia. Son 40.000 demandantes más que los que habían acudido a los puntos de atención hasta el 24 de mayo. El consistorio ha vuelto a hacer balance esta mañana, justo el último día en que se pueden presentar las peticiones para legalizar la estancia en España, para las que el Gobierno central se da un margen de tres meses para darles respuesta.

El consistorio no ha precisado con exactitud cuántos volantes y certificados de empadronamiento e informes de vulnerabilidad se han concedido expresamente a personas que aspiran a conseguir el permiso de residencia para escapar de la situación de desamparo por falta de papeles, lo que les complica acceder al mercado laboral. Se trata de tres de los comprobantes que la administración del Estado pide para chequear las solicitudes de regularización.

Barcelona ha despachado 378.293 volantes y certificados de empadronamiento desde el 15 de abril y 34.576 certificados de vulnerabilidad desde la misma fecha. No todas las personas que han recibido esos documentos desde hace dos meses y medio los han reclamado para adherirse al proceso de regularización. En todo caso, el ayuntamiento ha estimado que ha entregado un 50% más de volantes y certificados de empadronamiento y de informes de vulnerabilidad desde mediados de abril y hasta finales de junio que en las mismas fechas del año pasado.

El gobierno municipal asocia el incremento en gran medida a los trámites por el intervalo excepcional que el Estado ha abierto para reconocer a extranjeros sin papeles instalados en España. Además, el ayuntamiento ha remitido 80.000 certificados de empadronamiento a domicilios donde “constaba que había personas migradas que lo necesitaban”, ha explicado la teniente de alcalde de Derechos Sociales, Raquel Gil.

Presencial y a distancia

En el operativo especial creado en Barcelona por el plazo extraordinario concedido por el Gobierno de España, la documentación se podía recabar de forma presencial en cinco puntos de atención. También se podía solicitar a través del teléfono 010, al que más de 25.000 personas han llamado para pedir certificados o resolver consultas sobre el proceso.

El ayuntamiento añade que ha enviado informes de vulnerabilidad a vecinos bajo seguimiento de los servicios sociales, al disponer de una vía de contacto, como un correo electrónico. Unas 12.000 personas se han descargado el documento a través de internet para demostrar que padecen condiciones de necesidad y unos 1.100 han acudido a reclamarlo a las oficinas.

Tras las colas y las esperas en algunos puntos habilitados en las primeras semanas de la campaña, Gil ha aprobado la labor del ayuntamiento durante el periodo extraordinario de regularización, en el que ha destacado que se han coordinado 17 servicios municipales. “Hemos estado a la altura y hemos dado respuesta y, aunque sabíamos que habría un primer momento de avalancha, hemos podido ajustar los dispositivos y creemos que nadie se ha quedado sin recibir la documentación”, ha afirmado. Por el contrario, entidades sociales que han colaborado en el proceso, como la Taula del Tercer Sector de Catalunya o la plataforma Regularización Ya!, se han quejado de trabas para lograr documentos como el certificado de antecedentes penales de muchos terceros países y que el término para interponer las solicitudes se ampliara tres semanas. Ese ruego no ha sido atendido.

Más solicitudes de empleo

Por ahora, el ayuntamiento desconoce cuántas solicitudes formuladas por inmigrantes afincados en Barcelona ha admitido a trámite el Gobierno para estudiarlas si se les otorga el permiso de residencia. Al marge, el gobierno municipal prevé reordenar los servicios de Barcelona Activa para atender un posible aumento de la afluencia de solicitantes de empleo a partir de que los solicitantes de regularización en la ciudad consigan los papeles.

El Ayuntamiento de Barcelona matendrá abierto esta semana el centro municipal situado en el número 24-30 de la calle Miquel Bleach, en el barrio de Hostafrancs. Aunque el plazo para presentar las solicitudes concluye este martes, el consistorio mantiene abierto ese espacio para atender dudas de demandantes del proceso de regularización y para responder consultas sobre los expedientes iniciados.