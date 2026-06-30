Las calles de Barcelona calientan motores para el Tour de Francia: tendrán casi 40.000 vallas de protección

Cada vez está más cerca el Gran Départ del Tour de Francia 2026, que tendrá lugar los días 2, 4 y 5 de julio, y Barcelona ultima los preparativos en sus calles para que se pueda llevar a cabo. De hecho, ya ha empezado la protección del trazado urbano con la instalación de vallas de seguridad, que en total ascenderán a casi 40.000, concretamente 37.000 cercos.

La primera etapa, la del sábado 4 de julio, consistirá en un recorrido urbano de 19,6 kilómetros con salida con llegada en Barcelona. El trazado incluye un tramo llano por el paseo Marítimo y la Sagrada Familia y acaba con un doble ascenso al Estadi Olímpic de Montjuïc en que se decidirá al primer líder de la carrera.

Para ello, el ayuntamiento de Barcelona confirma que se han empezado a colocar ya 20.000 vallas para blindar las calles en esta primera etapa. El 2 de julio, el día de la presentación de los equipos en la avenida de Gaudí, la instalación completa de vallas previas a la primera carrera ya serán una realidad.

Mapa del recorrido del Tour de Francia por Barcelona el 4 de julio.

La segunda etapa, del domingo 5 de julio, conecta Tarragona y Barcelona con un recorrido de 168,4 kilómetros. La ruta comienza llana bordeando la Costa Daurada, pasando por Sitges, y se endurece en la segunda mitad con el ascenso a la Côte de Begues y un circuito final en Barcelona que incluye tres subidas al Castell de Montjuïc. Esta vez, serán 17.000 vallas las que se añadan a las 20.000 del primer día, sumando un total de 37.000 vallas.

Las vallas y puentes son infraestructuras temporales instaladas por la organización de las etapas urbanas del Tour de Francia y delimitan el circuito para proteger a los ciclistas del público, mientras que los puentes peatonales permiten a los ciudadanos y espectadores cruzar por encima de la calzada sin interrumpir la carrera.

Según las previsiones del ayuntamiento de Barcelona, el Tour atraerá a Barcelona únicamente durante la primera etapa unos 1,3 millones de aficionados. Primero, a la presentación de los ciclistas, ante la torre de Jesús de la Sagrada Familia el día 2 de julio; en segundo lugar, a la etapa inaugural de la carrera el 4 de julio, una contrarreloj por equipos que transcurrirá íntegramente en la ciudad; para acabar, el día 5, en la etapa que arranca desde Tarragona y finalizará con dos subidas a la montaña de Montjuic.