Desde anoche
Una avería de suministro eléctrico afecta a 11.586 abonados en la Barcelona metropolitana
La incidencia, que ha llegado a afectar a 17.000 clientes, ha dejado sin suministro a abonados en Barcelona, L'Hospitalet, Esplugues y Cornellà
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Una avería en un cable cercano a la subestación eléctrica de Collblanc, en L'Hospitalet, afecta desde este lunes a las 22.00 horas a 11.586 abonados, una cifra que irá "bajando progresivamente", según ha informado Protecció Civil de la Generalitat en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.
Esta incidencia, que ha llegado a afectar a cerca de 17.000 clientes, ha dejado sin suministro a abonados en Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Esplugues de Llobregat y Cornellà de Llobregat. Efectivos de Endesa están trabajando en la resolución de esta avería y realizan maniobras para alimentar a los clientes por vías alternativas.
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