Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
VenezuelaZapateroBrasilXavier AtanceMedidas anticrisisTerremoto VenezuelaCalorPensión amas de casaLucas Trejo
instagramlinkedin

Desde anoche

Una avería de suministro eléctrico afecta a 11.586 abonados en la Barcelona metropolitana

La incidencia, que ha llegado a afectar a 17.000 clientes, ha dejado sin suministro a abonados en Barcelona, L'Hospitalet, Esplugues y Cornellà

Instalaciones eléctricas.

Instalaciones eléctricas. / Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Una avería en un cable cercano a la subestación eléctrica de Collblanc, en L'Hospitalet, afecta desde este lunes a las 22.00 horas a 11.586 abonados, una cifra que irá "bajando progresivamente", según ha informado Protecció Civil de la Generalitat en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

Esta incidencia, que ha llegado a afectar a cerca de 17.000 clientes, ha dejado sin suministro a abonados en Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Esplugues de Llobregat y Cornellà de Llobregat. Efectivos de Endesa están trabajando en la resolución de esta avería y realizan maniobras para alimentar a los clientes por vías alternativas.

Añádenos en Google
  1. Detenido un hombre por el incendio en Tiana que obliga a confinar cuatro municipios
  2. Un incendio y una avería dejan sin luz a unos 87.000 vecinos del área de Barcelona
  3. Hallado un cadáver tendido en mitad de la calle Joaquín Costa de Barcelona
  4. Barcelona estudiará si sanciona a una empresa del Estado por insalubridad e inseguridad en el garaje del Centre de la Vila
  5. Los vecinos relatan el accidente del conductor kamikaze de Barcelona: 'He pensado que había explotado la gasolinera
  6. El pueblo a 45 minutos de Sant Cugat del Vallès ideal para los amantes del senderismo
  7. El rincón más antiguo de Barcelona: nació como Barcino romana y hoy guarda algunos de los edificios más históricos de la ciudad
  8. Para repetir': los elogios al mejor restaurante de Cornellà de Llobregat, según Tripadvisor

Una avería de suministro eléctrico afecta a 11.586 abonados en la Barcelona metropolitana

Una avería de suministro eléctrico afecta a 11.586 abonados en la Barcelona metropolitana

Nueve cruceros debutan este año en Barcelona: el puerto prima ser puerto base y barcos sostenibles

Nueve cruceros debutan este año en Barcelona: el puerto prima ser puerto base y barcos sostenibles

El Legend of the Seas atraca en Málaga: así es por dentro uno de los cruceros más grandes del mundo

El Legend of the Seas atraca en Málaga: así es por dentro uno de los cruceros más grandes del mundo

Herido un hombre al ser alcanzado por disparos de arma de fuego en La Mina

Herido un hombre al ser alcanzado por disparos de arma de fuego en La Mina

La familia del bebé muerto en Sabadell aportará fotos y el historial pediátrico para defender su inocencia

La familia del bebé muerto en Sabadell aportará fotos y el historial pediátrico para defender su inocencia

El AMB consolidará un parque fluvial en Ripollet entre los ríos Sec y Ripoll

El AMB consolidará un parque fluvial en Ripollet entre los ríos Sec y Ripoll

La marca de juguetes eróticos Satisfyer abrirá una nueva tienda en la Rambla de Barcelona

La marca de juguetes eróticos Satisfyer abrirá una nueva tienda en la Rambla de Barcelona

Una docena de propuestas llenarán las calles de L'Hospitalet de Llobregat en el festival 'Per Amor al Hart'