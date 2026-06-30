Una avería de suministro eléctrico afecta a 11.586 abonados en la Barcelona metropolitana

Una avería en un cable cercano a la subestación eléctrica de Collblanc, en L'Hospitalet, afecta desde este lunes a las 22.00 horas a 11.586 abonados, una cifra que irá "bajando progresivamente", según ha informado Protecció Civil de la Generalitat en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

Esta incidencia, que ha llegado a afectar a cerca de 17.000 clientes, ha dejado sin suministro a abonados en Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Esplugues de Llobregat y Cornellà de Llobregat. Efectivos de Endesa están trabajando en la resolución de esta avería y realizan maniobras para alimentar a los clientes por vías alternativas.