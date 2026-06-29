Sucesos
Herido un hombre al ser alcanzado por disparos de arma de fuego en el barrio de La Mina
La víctima se ha dirigido al ambulatorio para ser atendido por lesiones causadas durante un tiroteo en mitad de una calle y los Mossos han localizado varios casquillos vacíos en la zona, en la que los vecinos han escuchado al menos tres o cuatro detonaciones
Dos heridos, uno grave, en un tiroteo en el barrio de Bon Pastor en Barcelona
Un hombre ha resultado herido esta tarde al desencadenarse un nuevo tiroteo en el barrio de La Mina, en Sant Adrià de Besòs. El incidente en el que el individuo ha sido alcanzado al menos por una bala ha ocurrido a las 18:15 horas en la calle Mart, en un punto cercano a la calle Ponent, una zona habitualmente concurrida en el vecindario. Testigos presenciales que se hallaban en el entorno explican a EL PERIÓDICO que han oído tres o cuatro detonaciones seguidas. Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación sobre los hechos.
Tras el altercado, el herido se ha dirigido al centro de atención primaria de La Mina, a unos 300 metros de distancia de lugar de la reyerta. Los Mossos informan de que el hombre presenta lesiones compatibles con traumatismos provocados por disparos de una arma de fuego. Por ahora, no ha trascendido de qué tipo de heridas se trata ni del estado de la víctima.
Agentes de los Mossos se han dirigido al lugar de la trifulca tras recibir los avisos de diferentes testigos que han escuchado varios tiros en torno a las 18:15 horas. Los policías han encontrado indicios de que se había abierto fuego en la zona. Han localizado diversos casquillos vacíos.
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