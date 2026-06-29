Resignación y desconocimiento sobre la huelga de Rodalies entre usuarios de Sants: "Ya ni miro los horarios”

Resignación y desconocimiento de la huelga en Rodalies entre los usuarios de la estación de Sants. "Ya ni miro los horarios, cojo el tren que pasa", declara a ACN Ingrid, una usuaria que este lunes ha llegado con el R4 a Sants. Renfe ha asegurado que el seguimiento del paro es "muy reducido", del 5,85 por ciento en el área de Barcelona, y ha agregado que las afectaciones son "puntuales". Varios usuarios lo han constatado, al tiempo que han lamentado el estado habitual de la red.

La huelga de este lunes fue convocada por el Sindicato Ferroviario, minoritario en sector, para protestar contra el cierre del taller de material remolcado en Miranda de Ebro, los avances de la venta de Renfe Mercaderies y el "desmantelamiento del ferrocarril público".

Servicios mínimos

"Estoy cruzando los dedos a ver si todo va bien", ha afirmado Judit, que se dirigía a buscar un tren hacia Reus. La asociación Promoció del Transport Públic (PTP) ha defendido que la huelga "es un factor más" que se añade a la situación de un servicio que tiene "muchas carencias de fiabilidad y puntualidad".

El Departamento de Empresa i Treball había fijado unos servicios mínimos del 66% en hora punta, entre las 6 de la mañana y las 9.30 y de 17 a 20h, y del 33% el resto del día. Es decir, que en las horas de mayor afluencia circulan dos de cada tres trenes. El servicio alternativo por carretera mantiene su oferta habitual.

En el vestíbulo de la estación de Sants varios usuarios consideraban este lunes que la situación era similar a la de otros días. Tal y como es habitual en una mañana de finales de junio, se ha visto a mucha gente con maletas y turistas. La megafonía de la estación informaba de la convocatoria de paros y avisaba de que el servicio podía verse “alterado”.

Vagones sin llenar

"Los trenes han ido pasando", ha explicado Encarna Valero, que también ha llegado a la capital catalana con la R4. Según ha dicho, su convoy no iba demasiado lleno, lo que atribuye a que ya no hay escuela y que la gente "está de vacaciones". Íngrid Gómez ha indicado que el tren ha pasado fuera del horario previsto. "Cualquier persona que se quiera planificar ha tenido un problema", aseveró.

Con la R2 ha llegado Anna Garrido, que hasta esta mañana desconocía que había huelga, y que ha celebrado que su tren haya funcionado "bien". "No puedo quejarme", ha dicho. Tampoco sabía que había paros convocados Judit Vila, que ha confiado en poder llegar a la capital del Baix Camp. "Por ahora no he visto que haya retraso alguno, ya me lo encontraré", ha advertido esperanzada.

Cuando todo va mal siempre

Así ha resumido la jornada el presidente de PTP, Carles Garcia: "Rodalies funciona tan mal que no hay demasiada diferencia entre un día de huelga y uno en el que no haya". García ha lamentado que la huelga del Sindicato Ferroviario se convocara "tarde", por lo que los servicios mínimos se han fijado "deprisa y corrientes".

Carles Garcia (PTP): "Rodalies funciona tan mal que no hay demasiada diferencia entre un día de huelga y uno en el que no haya"

La asociación ha indicado que el paro "no se ha notado demasiado" en la prestación del servicio durante la mañana porque el estado ya es "de por sí muy precario".

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15 de julio, más paros

La huelga de este lunes afecta a todo el Estado. En una publicación en X, Renfe ha informado de que en la Alta Velocidad, AVLO, Euromed y trenes Avant el servicio funciona "con normalidad" y que no ha habido trenes suprimidos. El Sindicato Ferroviario ha convocado otra jornada de paros para el 15 de julio.