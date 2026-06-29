Por qué el Raval es el barrio de Barcelona más vulnerable a las altas temperaturas

Un estudio publicado en Nature Medicine en 2025 estima que, sin adaptación al cambio climático y en el escenario más pesimista estudiado, las muertes relacionadas con las temperaturas podrían superar los 2,3 millones en Europa entre 2015 y 2099. Barcelona encabezaría la lista de ciudades más afectadas, con más de 246.000 potenciales muertes por calor, por su posición geográfica en el Mediterráneo, y por una combinación de densidad urbana, vulnerabilidad demográfica y el efecto de las islas de calor.

Además, el último informe de la Agencia de Salud Pública de Barcelona (ASPB) afirma que en 2025 “el riesgo de morir se incrementó un 44% cuando las temperaturas llegaron al umbral de calor intenso [34,3°C]”, y hubo 370 muertes atribuibles a ese clima extremo en la capital. El incremento del riesgo fue muy superior en mujeres (74%) que en hombres (16%), y en personas mayores (50%).

Pero el peligro no es igual en toda la ciudad. Según el índice de vulnerabilidad al cambio climático (IVAC) , elaborado por el Institut Metròpoli en 2022, la zona que más sufre los efectos de esas altas temperaturas se encuentra en el barrio del Raval.

El calor no afecta a todo el mundo por igual

El cambio climático aumenta la vulnerabilidad social y potencia las desigualdades. Así lo describe un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo publicado en 2023. También agrava los peligros para las personas con problemas de salud preexistentes, como detalla un estudio de la Agencia Europea de Medio Ambiente.

En ese contexto, en el Raval convergen una serie de características que hacen que, cuando el calor aprieta, el riesgo sea especialmente elevado para sus habitantes. Y en esa parte de la ciudad, el calor aprieta con fuerza.

En 2025, la estación meteorológica del Raval, una de las tres que tiene la ciudad, registró 74 noches tropicales (más de 20°C) y 36 noches tórridas (25 °C). Estas últimas son las que más han aumentado: desde el 2007, el primer año con datos disponibles, hasta el 2020, nunca se habían superado las 19 noches tórridas por año.

Evolución de las noches tropicales y tórridas en el Raval entre 2007 y 2025

¿Por qué el Raval sufre más las altas temperaturas?

Elena Domene , coordinadora y autora del IVAC y jefa del área de sostenibilidad del Institut Metròpoli, explica que el índice de vulnerabilidad surgió porque “cada vez había más episodios de olas de calor” y eso potenciaba la necesidad de saber “dónde la gente sufriría más” esas altas temperaturas, para diseñar medidas acordes.

El IVAC aglutina 17 variables sociodemográficas, económicas, urbanísticas y energéticas. Así analiza el nivel de vulnerabilidad de las diferentes áreas de la ciudad, teniendo en cuenta su exposición al cambio climático y su capacidad para adaptarse a sus efectos, como las altas temperaturas.

El Raval lidera ese índice. Aunque no destaca por un elevado número de personas de edad avanzada, que suele ser el principal factor de riesgo en los estudios sobre altas temperaturas, también en el IVAC, sí que sobresale en otras de las variables. Las principales son el bajo nivel económico y el alto porcentaje de población extranjera.

Estas son características que, según la investigación del IVAC, potencian el peligro, porque los impactos del cambio climático tienen “efectos más perjudiciales sobre los grupos de población más vulnerable”. Como las “personas con una posición socioeconómica baja” y la población migrada, porque tienen más dificultades para “prepararse y recuperarse”.

En este sentido, el 67% de los vecinos del Raval ha nacido en un país extranjero, principalmente en Filipinas, Pakistán e India. Eso lo sitúa en segunda posición en porcentaje de habitantes de fuera de España, solo por detrás del Gòtic, según los datos del padrón municipal.

Visualización de un mapa.

Es, además, el barrio con la segunda renta media más baja de la ciudad (14.700 euros), por detrás de Ciutat Meridiana (14.117 euros), según datos del INE .

Más allá de la composición socioeconómica, su urbanismo agrava la situación. Se encuentra entre el 16% más densamente poblado, según los datos del Ajuntament de Barcelona, y es el sexto con menos vegetación, como indica la ASPB.

Esa combinación aumenta el peligro, porque, como detalla el informe del IVAC, se trata de zonas mucho más expuestas a las consecuencias del calor extremo. Una revisión sistemática de 308 estudios científicos, asegura que las áreas verdes urbanas son, de media, 1,6 °C más frescas. Como apunta Blanca Arellano Ramos , arquitecta experta en urbanismo y sostenibilidad, el verde es uno de los factores clave , “el diseño urbano debería estar enfocado a la renaturalización de la ciudad”.

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Este reportaje es parte de un proyecto que ha sido posible gracias al premio de investigación periodística Montserrat Roig 2025 que otorga el Ajuntament de Barcelona.